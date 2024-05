Tras ser cancelado por Lucerito Mijares, 'La Estaca' responde: "No es para tanto"

Ciudad de México.- El tema de la controversia de Lucerito Mijares con los conductores de ¡Qué Importa! Ha sido el tema de conversación en la industria de la farándula durante los últimos días, al grado en el que una gran cantidad de estrellas ha externado su apoyo en favor a la joven cantante, tal es el caso de Consuelo Duval, Ana Martín, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Mía Rubín, entre muchas otras.

En el medio de todo esto, los conductores: Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’ emitieron sus disculpas a través del mencionado programa; sin embargo, esto no pareció ser suficiente para Lucero, madre de la cantante, quien compartió un tuit en el que declaró de manera tajante: “Cancelados para siempre”, con lo que demostró que no estaba muy contenta con las dispensas de las celebridades.

Sofía Rivera Sofía Rivera no se queda callada y confronta a Lucero: "Mandó a sus seguidores a atacarme"

Recién el pasado martes, 14 de mayo, ‘La Estaca’ habló del tema en su programa radiofónico, La Corneta, donde comparte micrófonos junto a Eduardo Videgaray, donde abordó el conflicto de una manera que, algunos podrían considerar cruda y directa, dejando en claro que ellos ya habían puesto de su parte, al emitir sus disculpas públicas, aunque esto no haya sido suficiente para Lucero o para los usuarios de redes sociales.

“Ofrecimos la disculpa de la mejor manera que se nos ocurrió y las redes sociales están ofendidísimas. La verdad me importa muy poco, (pero) no puede ser que en este país uno ofrezca una disculpa y se pongan en ese plan; de postre, la mamá nos puso un tuit: ‘cancelados para siempre. No era para tanto”, declaró ‘La estaca’.