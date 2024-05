Con el sentimiento a flor de piel, Christian Nodal da triste noticia de su hija con Cazzu

Ciudad de México.- Christian Nodal es uno de los artistas más jóvenes que ha gozado de mayor aceptación en el mundo del regional mexicano; sin embargo, uno de los temas que más ha dado de qué hablar (además de su música) es su vida privada, sobretodo después de que concretó una relación amorosa con la afamada actriz y cantante, Belinda, con quien estuvo a punto de llegar al altar, pero finalmente su matrimonio no se realizó.

Luego de 1 año lleno de controversias, el cantante de Botella tras botella sorprendió a sus miles de fans al revelar que había quedado prendado de la belleza de Cazzu con quien inició una relación rápidamente y en la actualidad, ambos gozan de tener a su propia bebé; sin embargo, no todo ha sido felicidad para Nodal en esta nueva etapa, puesto es consciente de que un oscuro futuro le depara a la pequeña Inti.

Dicha revelación trascendió cuando Christian acudió como invitado al programa de Noche de Luz, donde fue cuestionado sobre cómo vivió el nacimiento de su hija, pero más allá de ello, la entrevistadora quería saber qué tipo de padre sería Nodal en el futuro, a lo que él respondió que se trataría de una persona muy celosa con su pequeña, sobretodo porque es consciente de que, en algún momento, se enamorará.

Christian Nodal llora por el futuro de su hija

Según lo dicho por el cantante de Ya no somos ni seremos, en la actualidad se está esforzando mucho para hacer feliz a su hija, pero sabe que, cuando ella crezca, podría llegar un hombre que la haga sufrir, algo que le rompe el corazón, puesto desea protegerla incluso del infortunio de un amor mal correspondido, algo que por desgracia, todas las personas llegan a enfrentar alguna vez en su vida, cosa de la que Nodal es consciente.

“La otra vez estaba pensando en eso y me dieron un chin… de ganas de llorar. Saber que un día se va a encontrar a un cab… y yo tanto que la estoy cuidando. Encima me va a decir que no me meta en su vida. Digo, qué triste que algún día le tienen que romper el corazón. Es un evento canónico”, bromeó al final el cantante.