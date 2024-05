Conmoción en TV Azteca: Producción de ‘La Academia’ hace tremendo desaire a este cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de poco más de 20 años, La Academia ha sido uno de los reality show mexicanos que se ha asegurado de lanzar a grandes estrellas a la fama, como es el caso de Yuridia, Yahir o el mismísimo Carlos Rivera, quien hoy por hoy es uno de los intérpretes más queridos de México, pero esto no significa que, a lo largo de este tiempo no hayan cometido garrafales errores y hayan dejado ir a grandes artistas en el proceso.

Un ejemplo de ello es el ocurrido con el cantante de Culiacán, Sinaloa, Espinoza Paz, quien en la actualidad es reconocido por interpretar grandes éxitos como es el caso de Lo intentamos, Un hombre normal, Perdí la pose, Al diablo lo nuestro, Tiene razón la lógica y No me chin… la vida, tan solo por mencionar algunos temas musicales; sin embargo, éste no nació siendo famoso, por lo que tuvo que trabajar muy duro para obtener el reconocimiento de la gente.

Algo que muy poca gente sabe, es que antes de Paz se convirtiera en el fenómeno del regional mexicano que es hoy en día, Espinoza tocó puertas en La Academia, hecho que el cantante filtró a través de las cámaras de Venga la Alegría, ni bien se reveló que él sería uno de los jueces del programa de telerrealidad. El famoso recordó que, en los comienzos de su carrera, acudió a hacer el casting para entrar como uno de los alumnos del reality, pero los nervios lo traicionaron y cometió diversos errores.

Espiniza Paz revela que recibió desaire de 'La Academia' al inicio de su carrera

Créditos: Internet

Según lo dicho por el intérprete, en aquella ocasión, escribió una canción para su casting; sin embargo, los nervios hicieron que la cantara mal y ni siquiera pudiera cumplir con los tonos que él mismo colocó en la melodía, lo que lo dejó muy mal parado con la producción de La Academia, quienes no lo seleccionaron; sin embargo, esto no lo afectó de mala manera, puesto asegura que al día siguiente se llevó una sorpresa.

“Recuerdo el día, cuando yo participé en Culiacán, Sinaloa, que me tocó hacer el casting de ‘La Academia’, yo traté de cantar una canción que yo escribí, me puso tan nervioso que no la pude cantar, los tonos los puse mal… hice todo mal, era lógico que era muy difícil que entrara el programa”, indicó.

Según lo revelado por Espinoza, al día siguiente de su catastrófico casting, un periódico de Culiacán lanzó la nota de que varios jóvenes habían ido a hacer su prueba para participar en el casting de La Academia y, en la portada, aparecía él, lo que interpretó como inequívoca señal de que se volvería famoso en algún momento de su vida, aunque asumió que dicha oportunidad no la iba a conseguir con La Academia.

