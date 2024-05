Esposo de Kimberly de 'Las Pérdidas' anuncia divorcio: La influencer hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico Óscar Barajas, que es mayormente conocido como el esposo de la reconocida influencer, Kimberly de 'Las Pérdidas', empleó sus redes sociales para compartir un video en el que anuncia su divorcio, señalando que cada quién iría por su lado, ocasionando que Kimberly saliera a negar la situación y hacer una fuerte confesión por el duro momento que pasan en su matrimonio.

Como se sabe, el pasado mes de diciembre del 2023, Kimberly y Óscar se dieron el sí acepto ante el altar, aún después de que pocos meses atrás se separaran por una infidelidad por parte de este. Pero, su matrimonio desde ese momento ha sido una serie de dimes y diretes entre especulaciones de peleas, más infidelidades y separaciones, pues constantemente se les ve peleando en sus en vivos de Instagram siendo tachados de estar en medio de una relación muy tóxica.

Y desde hace un par de horas que los ataques en su contra aumentaron, pues el pasado miércoles 15 de mayo, Óscar realizó una transmisión en vivo donde afirmó que oficialmente se separaban, mostrándose serio al declarar que: "Tomamos una decisión los dos y realmente nos vamos a separar... ¿por qué te ríes, qué tiene que ver eso? Acá traigo mis cosas, cada quien va a tomar caminos diferentes, y yo tengo mucho que agradecer a Kimberly y pues hasta ahí amigos", mientras que Kimberly se reía a un costado de lo que decía.

Es por este motivo que la amiga de Wendy Guevara empleó la misma red social para compartir un mensaje en que confiesa que están en una crisis de pareja dado a que ambos son demasiado celosos: "Yo me iba y el como que se incomodaba o se enojaba, los celos lo llevaban a otra cosa y luego a otra, igual a ambos, yo también soy muy celosa, nada más que quise saber sobrellevar esa enfermedad, porque es eso, una enfermedad yo trato de ayudarlo".

Finalmente, aseguró que no se van a divorciar, pero que entiende todo el escándalo, señalando contundentemente que ya habló con su esposo para que dejara de hacer esa clase de videos y comentarios: "Es inevitable que lo traigan en boca o que lo digan porque Óscar hizo un en vivo, sí lo hizo y si se fijaban que me preguntaba, '¿Tú qué opinas?', yo no decía nada en ese aspecto comadres, ya cuando terminó el en vivo yo le dije 'sabes qué, no andes haciendo esto'".

