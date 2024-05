Filtran VIDEO de Lolita Cortés al humillar a Espinosa Paz en 'La Academia' tras ser juez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y también cantante, Lolita Cortés, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en redes sociales ha filtrado un video en el que se le pude ver sin tapujos ni vergüenza alguna mientras que humilla terriblemente al famoso cantautor mexicano, Espinosa Paz, mientras que se encuentra en los foros de La Academia, después de que se anunciara que será juez.

Tras dos años de haber salido del aire, en TV Azteca confirmaron que este 2024 va a estar de regreso el reality de canto más famoso de la empresa, por lo que compartieron fechas, horarios y requisitos para que jóvenes de toda la República Mexicana, y fuera del país, presentaran su audición y ver si eran seleccionados para formar parte de los más de 20 participantes que son calificados por un grupo de expertos y se mantiene gracias a votos del público.

Es por este motivo que a través de sus redes sociales oficiales, los productores de dicho programa han compartido que oficialmente han seleccionado una vez más a Cortés como una de las cuatro personas que integrarán el panel de jurados, agregando que los otros tres serían el experto en canto y también ya juez de La Academia, Arturo López Gavito, la cantante de banda, Chiquis Rivera, y el cantautor antes mencionado.

Y ante este hecho, a través de la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, los fans de dicha emisión han decidido revivir el video en el que Lolita no tiene tapujos al momento de afirmar que no soporta a Espinosa pues "canta horrible", señalando que entendía que era un compositor muy talento que escribía precioso y demás, pero que por favor no cantara, pues realmente no lo sabía hacer.

Y aunque hasta el momento el intérprete de temas como La Desalmada no se ha pronunciado, varios internautas dejaron mensajes en apoyo a Cortés, burlándose con que era verdad que Paz no sabía cantar: "Pues dijo la verdad, aunque al menos el señor sabe de música, no como la Chiquis", "Lolita tiene mi +25", "Mentiras no dijo", y "Que se lo manden a @EspinozaOficial a ver que dice ahora que estará en la nacademia".

