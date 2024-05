Gustavo Adolfo Infante humilla al novio de Galilea Montijo en vivo: "Es nadie, es un pelado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Galilea Montijo se encuentra sumergida en la controversia ya que hace algunas horas la prensa encontró a su novio Isaac Moreno en el aeropuerto de la CDMX y sorprendió a todos con la actitud que tuvo ante las cámaras. Luego de ver esta entrevista, quien no dudó en hacerlo pedazos fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien tachó al modelo de ser un don nadie.

Durante la más reciente emisión del programa De Primera Mano, la producción transmitió la entrevista con el originario de Tenerife, España, a punto de abordar un vuelo y lejos de mostrarse contento por estar ante las cámaras, dejó ver que estaba incómodo por este encuentro. Los reporteros abordaron a Isaac para preguntarle cómo había conquistado a 'La Gali', qué lo enamoró de ella o hasta si planean casarse, pero sus respuestas fueron bastante escuetas.

El novio de la presentadora del programa Hoy no quiso detenerse a dar ninguna respuesta concreta argumentando: "Tengo prisa de verdad", además dijo que él no se enteraba "de nada" de lo que la prensa inventara sobre su relación. Mientras Addis Tuñón se desvivió en halagos hacia Moreno debido a su físico y galanura, quien fue tajante y mostró molestia por esta entrevista fue Infante: "El mundo ya se va acabar, ya que persigamos a este wey".

En tanto que Érika González le explicó a Gustavo que Isaac no solo era el novio de Montijo, sino que además tenía su carrera como modelo, pero el periodista continuó despotricando contra él: "No es nadie, es nadie... no, ya el mundo se va acabar", señaló el directivo de Imagen Entretenimiento. Mientras que Lalo Carrillo resaltó que el modelo no tenía ninguna obligación de responder las preguntas de la prensa.

Esto es la cuestión colateral de andar con una famosa, no tiene porqué hablar ni contestar cosas... es como 'para que vean que yo no me quiero colgar de ella", dijo Lalo.

Mientras que Gustavo Adolfo agregó: "Es un pelado" y añadió que en esta relación Galilea no es la afortunada sino Isaac: "Lo está haciendo conocido a este cuate, nadie lo conocía". Por su parte, Addis coincidió en que en realidad el modelo es el afortunado por poder estar con alguien de la talla de Galilea Montijo, pero aseguró que hacen una linda pareja y les deseó lo mejor. Hasta el momento, ni Isaac ni la conductora han respondido a los ataques de Infante pero se espera que lo hagan pronto.

Fuente: Tribuna