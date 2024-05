Hailey Bieber comparte detalles de su embarazo en redes y fans enloquecen

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El pasado 9 de mayo de 2024, Justin Bieber emocionó a sus fans al confirmar por medio de sus redes sociales que él y su esposa, Hailey Bieber, están esperando a su primer hijo juntos. Desde entonces, la pareja no ha parado de estar en boca de todos.

Hailey, de 27 años, que contrajo matrimonio con el cantante en 2018, recientemente compartió detalles de su experiencia prematura en la maternidad. Y es que, en su perfil de Instagram, la modelo publicó una serie de fotos donde luce su pancita de embarazada mientras disfruta de unas tranquilas y relajadas vacaciones.

Aunque en las imágenes no se puede ver a Justin, se dijo que él está muy emocionado con la llegada de su primer bebé. En las instantáneas, Hailey posa con diferentes atuendos, pero uno que para nada pasó desapercibido fue un top de mariposa combinado con jeans que resalta su avanzado estado. Según el representante de la modelo, la feliz mamá ya tiene 6 meses de embarazo y junto al cantante están preparando la habitación del bebé e incluso han estado discutiendo nombres.

Hailey Bieber embarazada. Foto: Redes

Pero eso no es todo, pues además de compartir fotos, Hailey también reveló en sus historias de Instagram cuáles han sido sus antojos. "Ahora mismo, mi mayor antojo es la ensalada de huevo sobre un pepinillo, y con salsa picante. Y no, ¡no me pueden juzgar!", compartió la futura mamá. También platicó que las últimas semanas han estado llenas de emociones y nuevas sensaciones mientras trata de adaptarse a su primer embarazo.

A pesar de que la pareja no ha revelado el sexo del bebé, sus seguidores esperan con ansias más detalles sobre esta nueva etapa en sus vidas y confían en que pronto compartirán más noticias sobre su primogénito.

Por otra parte, recientemente Kaia Gerber, en declaraciones para el medio E! News, compartió su felicidad por la feliz pareja, destacando la calidad maternal de Hailey, la cual comentó que ha observado a través de los años de amistad que tiene con ella. "Estoy muy, muy feliz por ellos. Van a ser padres maravillosos. Hailey tiene una cualidad tan maternal, la cual conozco desde hace mucho tiempo", dijo Gerber.

Fuente: Tribuna