Ingrid Wagner manda contundente recadito a Cristian Castro en 'VLA' tras volver con Mariela

Ciudad de México.- La argentina Ingrid Wagner, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría para hablar sobre su separación del famoso cantante mexicano, Cristian Castro, y su opinión al saber que volvió con Mariela Sánchez, su expareja antes de ella, aprovechando el momento para mandarle un contundente recadito y revelando si es que entre ellos hay una enemistad.

Desde hace meses que la vida amorosa del hijo de 'El Loco' Valdés se encuentre en medio del escándalo, debido a que primero declaró su amor a Sánchez, después terminaron mal, a los días profesó amor a Ingrid y volvió a anunciar separación, despertando rumores de un amorío, a lo cual esta declaró que no y que simplemente todo se dio en los mejores términos, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación: "Lo pasé muy bien y no funcionó, quizás más adelante, cuando él esté más tranquilo porque está con muchos éxitos".

Y ahora, tras un par de semanas de su separación, Ingrid a través del matutino de TV Azteca brindó nuevas declaraciones, en las que dejó en claro que sigue sin guardarle rencor y que está casi segura que en poco tiempo va a llegar al altar con Mariela: "Seguro que se casan, es más, Cristian tiene en ese sentido como una necesidad de tener una familia, una pareja estable, él necesita tener una pareja estable, y ojalá, ojalá se casen".

Cristian con Mariela e Ingrid. Internet

En cuanto a que pensaba de esta situación, Ingrid afirmó que el hijo de Verónica Castro merece ser feliz y si en este caso es Sánchez, le alegra, declarando que cree que en realidad ella es mejor para él: "Me parece bien que Cristian encuentre en Mariela lo que él necesita, que es también alguien que lo ayude, que le organice un poco su carrera, que ella estaba muy dispuesta a eso, lo que él me contó es que ella quería trabajar de su manager".

De igual forma, señaló que el intérprete de temas como Azul y No Hace Falta desea casarse, que le pidió a ella matrimonio, pero que en su caso es imposible, y por eso espera que en Mariela encuentre lo que desea y necesite: "Yo, cuando estábamos bien con Cristian también me ofreció casamiento, tengo un trabajo acá en Argentina, súper lindo, soy también jurídico, además pinto, tengo cinco, para mi era totalmente imposible, no me convenía, no me servía".

Finalmente, con el tema de haber compartido una fotografía de Luis Miguel y declararse su fan, sabiendo que es el 'enemigo' de Castro, esta señaló que fue solo una broma por todo lo que se ha dicho alrededor de ellos: "Fue una broma, fue algo que me salió así divertido, por supuesto que a él lo adoro y siempre va a quedar eso intacto, así que bueno, me alegro, y de verdad, de corazón, les deseo lo mejor".

Fuente: Tribuna del Yaqui