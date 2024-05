Lanzan trailer de 'It Ends With Us', el nuevo drama con Blake Lively

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El muy esperado tráiler de la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, It Ends With Us, por fin llegó, y no lo hizo solo, pues con este vino un frenesí entre los fanáticos que han estado esperando ansiosamente su lanzamiento. Después de meses de anticipación desde que se anunció la cinta, los seguidores de la autora tienen ahora una visión más clara de lo que pueden esperar en la pantalla grande.

Dirigida por Justin Baldoni, quien es mejor conocido por su trabajo en Jane the Virgin, el filme cuenta con un elenco estelar encabezado por Blake Lively como Lily, quien es la protagonista principal, y Justin Baldoni en el papel de Ryle, el interés amoroso de Lily. Junto a ellos, se destacan nombres como Brandon Sklenar interpretando a Atlas Corrigan, Jenny Slate como Allysa, y Hasan Minhaj como Marshall, prometiendo de esta manera una experiencia cinematográfica emocionante y conmovedora.

Para quien no conozca la historia, esta sigue a Lily Bloom, una joven recién graduada que busca un nuevo comienzo en Boston después de una infancia marcada por la violencia doméstica. Cuando conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano carismático y encantador, parece que finalmente está encontrando la felicidad que tanto ha anhelado. Sin embargo, a medida que su relación avanza, Lily se enfrenta a desafíos inesperados que la obligan a confrontar su pasado y tomar decisiones difíciles sobre su futuro.

El avance ofrece una visión intrigante de la dinámica entre los personajes principales, desde los primeros encuentros entre Lily y Ryle hasta los reencuentros con el pasado de Lily en forma de Atlas. Con una banda sonora sublime, que incluye My Tears Ricochet de Taylor Swift, el adelanto promete una experiencia cinematográfica que dejará una marca duradera en el público.

Después de algunos contratiempos en el proceso de producción debido a la huelga del WGA, los fans finalmente podrán apreciar esta entrega el 9 de agosto, ya que es la fecha oficial de lanzamiento de la película en cines, según confirmó Sony Pictures. Con la promesa de ser el "evento cinematográfico del verano", It Ends With Us se prepara para cautivar a audiencias de todas partes con su poderosa narrativa y su elenco estelar.

