Telemundo: Filtran trágico motivo de la falta de 'La Divaza' de las galas de 'LCDLF'

Caracas, Venezuela.- Esta temporada de La Casa de los Famosos (LCDLF) ha estado llena de intensas emociones tanto dentro como fuera del reality show. Por un lado, se encuentra la demanda de Thalí García a Telemundo por denunciar que fue drogada dentro de la competencia, así como las acusaciones de Ariadna Gutiérrez de que Lupillo Rivera la ha violentado en constantes ocasiones, entre otros dramas que se han llevado a cabo en el programa de telerrealidad.

Y aunque cualquiera pensaría que, una vez fuera del concurso, las cosas se tranquilizarían para los participantes, la realidad no es así. Resulta ser que, desde hace algunos días, los fanáticos del concurso se han percatado de que ‘La Divaza’ no ha ido a las galas de LCDLF y recién la mañana de este jueves, 16 de mayo, trascendió la noticia de qué fue lo que ocurrió en realidad con el joven, ¿quieres enterarte de los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Según información publicada por la propia ‘Divaza’, la causa de su ausencia en el famoso programa radica en que su mamá tiene fuertes problemas de salud, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía en su natal Venezuela. Es bajo este contexto que el influencer tuvo que dejar el país para marcharse a Sudamérica y poder acompañar a su progenitora en este duro proceso. Cabe señalar que Pedro Luis Joao Figueira Álvarez (nombre real de la estrella) no brindó demasiados detalles sobre el padecimiento de su madre.

Sin embargo, todo parece indicar que la intervención a la que la mujer fue sometida fue de suma importancia, puesto ‘La Divaza’ declaró en sus estados que se sentía agradecido por tener a su mamá por mucho más tiempo, lo que despertó las sospechas de que, quizás, la progenitora del youtuber se enfrentó a una dura prueba. Dado a que no se tienen demasiados detalles al respecto, se espera que, el youtuber, dé mayor información próximamente.

“Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme tener a mi mamá un rato más”, escribió el famoso.

¿Cuándo termina ‘La Casa de los Famosos 2024’?

No cabe duda de que esta nueva temporada ha dejado impactados a todos los fanáticos de este tipo de reality show; sin embargo, todo comienzo tiene un final y La Casa de los Famosos está programado a concluir para el próximo lunes, 20 de mayo. El día domingo, 19, será el último día de eliminación. Hasta ahora, los finalistas son: Rodrigo Romeh, Aleska Génesis, Paulo Quevedo, Maripily Rivera, Lupillo Rivera, Alana Literas y Geraldine Bazán.

