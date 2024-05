¿Telemundo veta a Alfredo Adame? El actor de Televisa revela despido por acosa a Cristina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor y presentador, Alfredo Adame, acaba de dar de que hablar, debido a que recientemente la exestrella de Televisa empleó sus cuentas en las redes sociales para revelar que fue despedido de las galas a las que asistía por acosar laboralmente a la presentadora de origen español con sus insultos, Cristina Porta, ¿será acaso que Telemundo lo vetó?

Sin duda alguna esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos ha sido la más polémica, escandalosa y tóxica, creándose muchas enemistades, siendo una de las más fuertes la de Cristina y Alfredo, dado a que el actor de melodramas afirma que ella llegó con el plan de pelearse con él para sobresalir, pese a que él la trató como un caballero las primeras semanas, pero que decidió no tolerar sus insultos y por eso la tenía que poner en su lugar.

Pero las cosas no quedaron solamente dentro del reality show, pues durante las galas en las que han tenido que estar en el mismo espacio, el expresentador del programa Hoy, no ha desaprovechado para hacerle groserías y exhibir su desprecio, pues además de sus mordaces palabras, también ha fingido dormirse aburrido cuando la española habla e incluso le llevó un enjuague bucal, que exhibió ante las cámaras, gritando a los cuatro vientos que le apesta la boca y tenía una higiene bucal cuestionable.

Ante este hecho, la exparticipante del cuarto 'Fuego', donde también estaba el exparticipante de Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, a través de su cuenta de X, antes Twitter, lo tachó de ser un acosador que solamente se muere de envidia: "Buenos días a todxs. En especial, a los que tengáis un acosador en vuestro trabajo que os insulta, denigra e inventa mentiras para difundir más odio. A vosotrxs: somos más fuertes que ellos y eso es lo que les mata".

Y tal parece que la denuncia de Porta tuvo efecto, pues además de la queja de miles de fans, a través de su cuenta de Instagram, Adame reveló que los productores de dicho programa lo han amonestado para que no forme parte de las recientes galas hasta nuevo aviso, mostrándose divertido por la situación con emojis llorando de risa: "Para los que se preguntan por qué no fui a la gala. Me castigaron porque ayer le llevé su enjuague bucal para el mal aliento a la Carmenchus (Maricarmen). Malagradecidos".

Alfredo confirma castigo de Telemundo. Instagram @adame.goldenboy

