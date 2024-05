Televisa en shock: En pleno show, Livia Brito le roba beso en la boca a actor casado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios años, Televisa cuenta con la terrible fama de que sus productores están dispuestos a hacer lo que sea por obtener mayores números de rating y continuar con su posición de ser la televisora con mayor audiencia de México, lo que los ha llevado a ser blanco de diversas críticas, como es el caso de la niña Frida Sofía, que se habría quedado atrapada en el colegio Rébsamen durante el temblor del 2017, quien según se dice jamás existió y solo fue un pretexto de la compañía para mantener enganchado al público.

Esta misma situación tiende a repetirse también en sus programas diurnos, un ejemplo de ello ocurrió recientemente, en una transmisión del late show de Adrián Uribe, De Noche, Pero Sin Sueño, donde el famoso suele tener a varios invitados, a quienes les hace entrevistas y los invita a participar en diversas dinámicas; sin embargo, lo que nadie se esperaba era que, en una las asistentes terminaría haciendo lo inesperado frente a cámara.

Se trata de la actriz de Mujer de Nadie, Livia Brito, quien participó en el Kiss Cam del programa, como suele ocurrir, Adrián apareció caracterizado del ‘Vítor’, quien ni corto ni perezoso le pidió un beso a la estrella de telenovelas, aunque fue cuidadoso y le dijo que si se lo podía dar en la mejilla, cosa que no sorprendió a nadie, puesto Uribe es casado, por lo que no causó impacto que no quisiese meterse en problemas.

Es entonces que Livia lo corrige y le dice que es él quien tiene que besarla a ella en la mejilla, a lo que el actor acepta, pero justo cuando está por dárselo, Brito gira la cabeza y le planta tremendo beso en la boca, lo que provocó los gritos entre los presentes. Rápidamente Adrián reacciona y responde (aún con el papel del ‘Vitor’ presente): “No manches, no manches, no. ¿Sabes qué? Se acabó el programa, vámonos de aquí. Es la primera vez que me roban un beso”, declaró la estrella.

Livia Brito le planta tremendo beso a Adrián Uribe en pleno show

Como era de esperarse, el incómodo momento no tardó en filtrarse a redes sociales, donde mucha gente dejó comentarios en los que expresaban su preocupación por Adrián Uribe, puesto consideraban que Thuany Martíns, esposa del comediante, habría tomado represalias al respecto; sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál fue la reacción de la modelo brasileña. Comentarios como: “No sé si sea casado ‘El Vitor’, pero el que va a pagar es Adrián Uribe”, “Ese ‘Vitor’ ya está muerto, nada más que no le han avisado”, fueron algunos de los comentarios en Internet.

