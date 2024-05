Tras hospitalización y delicada cirugía, actor de Televisa, devastado, da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber atravesado por una hospitalización y someterse a una delicada cirugía, el reconocido actor de Televisa y también presentador, Arturo Peniche, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol, en la cual se dijo que estaba completamente devastado ante una situación familiar que trataba de buscarle lo positivo, dando la trágica noticia por la que atraviesa.

Peniche hace un par de meses confirmó que sin que nadie se diera cuenta se internó en un nosocomio para someterse a una cirugía cervical, para poder arreglar una lesión que se hizo en un accidente, señalando que todo salió perfectamente bien, y se recuperó según lo esperado por los médicos: "Yo muy bien, lo que pasa es que me arreglé unas cervicales que tenía lastimadas, y creo que esa es parte de lo que habrás escuchado".

Y aunque en todo momento se mostró tranquilo y recalcó que se encuentra en un perfecto estado de salud, ahora, el actor de melodramas como A Que No Me Dejas, no se encuentra viviendo uno de los mejores momentos, debido a que su madre padece de Alzheimer, confesando lo doloroso que ha sido para él ver como se va deteriorando poco a poco, olvidándose de ciertas cosas, perdiendo lucidez de vez en cuando.

De la misma manera, el padre de Arturo Peniche señaló que aunque lo quisiera no es tan valiente y le cuesta mucho trabajo enfrentar esta dolorosa situación, declaró que trata de estar lo más prese te que se pueda, y le reconoce a su hermano que él sí sea lo valiente que él no y esté siempre brindándole todo el ánimo a su madre, que juegue con ella, le hablé de todo, le de cariñitos y sobre todo le tenga la paciencia requerida en los momentos que son preciosos y necesarios.

Finalmente, declaró que afortunadamente la tiene cerca y puede estar cerca de ella en estos momentos complicados, agregando que trata de estar cerca para no perder nada del tiempo que le quede con ella, sin importar que sea mucho o poco que vaya a permanecer con ellos, tanto emocional como físicamente, conmoviendo a los miles de espectadores de Imagen TV que le reconocieron lo fuerte que es para estar ahí aunque le cueste demasiado de vez en cuando.

Fuente: Tribuna del Yaqui