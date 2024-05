Tras volver a TV Azteca, exactriz de Televisa se confiesa en 'VLA' y confirma su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien comenzó su carrera en Televisa desde que era una niña y que este 2024 retornó a TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus seguidores debido a que la mañana de este jueves 16 de mayo apareció en el programa Venga la Alegría hablando de su situación actual y confirmando su divorcio. Se trata de la mexicana Sandra Itzel, quien presumió ante las cámaras de TV Azteca que está oficialmente separada de Adrián di Monte.

La intérprete mexicana hizo su debut en San Ángel con una pequeña participación en el melodrama Mi Pequeña Traviesa, además de que estuvo en otras como El privilegio de amar y Carita de Ángel. Mientras que en 2011 debutó en el Ajusco con el melodrama Cielo Rojo, además de que ha hecho varios proyectos en el extranjero. Mientras tuvo una relación con Adrián, Sandra fue una recurrente invitada del programa Hoy.

Recientemente, Sandra Itzel rompió el silencio luego de la batalla legal y mediática que enfrentó con su ahora el galán cubano y entrevista con VLA compartió lo feliz que se encuentra tras firmar por fin los papeles de divorcio. La cantante y actriz dijo estar disfrutando de su soltería e incluso reveló que no descarta volverse a enamorar. "Me siento feliz, me siento liberada, o sea, el día que firmé la ratificación, que no era necesaria, pero que agilizaba el proceso, literal sentí un gran peso de encima que caía, me siento completamente feliz, emocionada de lo nuevo que viene en mi vida".

Hablando de su situación sentimental, la exconcursante de MasterChef Celebrity México aseguró que ya ha salido con otros galanes, y aunque no reveló su identidad, lo que sí contó fue que no se comparan en nada con su ex. "Conociendo, sí estoy conociendo, claramente me estoy dando la oportunidad de salir a conocer y les soy honesta... me doy cuenta que si existen hombres buenos, detallistas, caballerosos, que te romancean, que te conquistan", expresó.

Aunque su relación con Adrián duró más de una década, los problemas entre ambos se dieron desde el inicio del romance y terminaron su relación en una potente batalla legal. Como se sabe, la exvocalista de la Sonora Dinamita expresó que el actor cubano ejerció violencia psicológica y económica mientras estuvieron juntos, mientras que en épocas recientes señaló que Adrián invadió su propiedad privada y aseguró que temía por su vida.

Fuente: Tribuna