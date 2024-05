Verónica Montes expondría infidelidad de 'El Canelo' Álvarez; así responde el boxeador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y exreina de belleza, Verónica Montes, acaba de brindar una entrevista en la que expondría infidelidad del reconocido boxeador mexicano, Saúl 'El Canelo' Álvarez, dado a que compartió el mensaje que este le envió por privado a través de las redes sociales, a lo cual el reconocido atleta pelirrojo habría decidido dar una contundente respuesta de indiferencia total.

Hace un par de horas que el nombre del pugilista y el de la mencionada actriz de Televisa se encuentran en medio de la polémica, debido a que a través de una entrevista con Chisme No Like, Verónica exhibió que el deportista le envió un mensaje por DM en su cuenta de Instagram, señalando que no respondió y simplemente lo dejó en visto pues: "No es normal que alguien tan importante y ocupado y que le gusta tanto las mujeres te mande un: 'hola'".

Aunque no dijo que esto fuera una invitación amorosa o que querría un amorío con ella y serle infiel a su esposa, Fernanda Gómez, dejó en claro a Javier Ceriani que ella no piensa arriesgarse a malos entendidos y por eso tiene como regla no dar replica a hombres casados: "Lo que te puedo decir, hermoso, es que en este medio, estando en redes sociales, te pueden llegar mensajes de cualquier persona, y otra cosa es que uno responda, y sobre todo yo jamás voy a responder a un hombre casado

Finalmente, la actriz de melodramas como La Piloto, señaló que a lo largo de su carrera ha recibido un sin fin de mensajes y ofertas, pero que jamás ha aceptado algo romántico, pues no es algo que le interesa y menos con hombres comprometidos: "He recibido muchos mensajes de muchos artistas y gente que no está del medio. A mis fans yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad. No me meto en un matrimonio. No me gustaría que me lo hicieran a mi".

En cuanto al reconocido boxeador, se ha mantenido al margen de la situación y ha decidido responder con una absoluta indiferencia a la exparticipante de La Casa de los Famosos, dado a que simplemente ha compartido en sus redes sociales los éxitos que ha tenido, así como ser el rostro de un videojuego: "Estoy orgulloso de ser el atleta de portada para el videojuego Undisputed. Deseando tocar el 11 de octubre de @undisputed_sci #BecomeUndisputed". Sin embargo, se espera que pronto responda directamente a esta polémica.

Canelo ignora las declaraciones y comparte éxitos. Instagram @canelo

