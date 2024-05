Verónica Toussaint publicó emotivo mensaje antes de morir; último VIDEO deja en shock a fans

Ciudad de México.- La noche de este jueves 16 de mayo se compartió una noticia que estremeció a todos los televidentes y fans de Imagen TV ya que el periodista Ciro Gómez Leyva anunció el fallecimiento de la querida actriz y conductora Verónica Toussaint. A través de su programa nocturno de noticias en Imagen Televisión, el comunicador compartió la triste noticia con el público, explicando que su muerte se debió al cáncer que padecía.

El mensaje que dio Ciro reflejó el cariño y respeto que Imagen Noticias tenía por Verónica: "A nombre de #ImagenNoticias lamentamos el fallecimiento de nuestra querida #VerónicaToussaint. Donde estés no dejes de sonreir. Un abrazo para tu familia, descansa en paz". Este mensaje fue acompañado por una imagen de Verónica sonriendo, recordándonos a todos la luz y alegría que ella irradiaba.

La conductora del extinto programa ¡Qué Chulada!, donde compartió pantalla con famosas como Marta Guzmán, Mariana Hernández, Paulina Mercado, Luz María Zetina y Mónica Noguera, publicó un emotivo mensaje días antes de morir. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Toussaint dedicó una amorosa felicitación de cumpleaños a su gran amigo Chumel Torres, el cual acompañó de una selfie en la que ella misma aseguró, no lucía del todo bien.

Este pescadito cumplió sus añitos y siento que si no lo publico no cuenta y se ve más joven que yo. Me hace reír como nadie, aunque no le avise yo a mi cara. Y ustedes lo ven en la TV y así y el tutube, pero yo lo he visto de su corazoncito. Feliz no cumple", escribió Verónica hace solo tres días.