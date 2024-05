¿Vetada de Televisa? Sofía Rivera se despide de novela tras escándalo con Lucerito Mijares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV y actriz de melodramas, Sofía Rivera Torres, acaba de emplear sus redes sociales para compartir un mensaje de despedida de novela en la empresa San Ángel, afirmando que no podía creerlo. Este post llega justo después de que se dijera que sus empleos penden de un hilo ante escándalo de burlas en contra de la joven cantante y actriz, Lucerito Mijares, ¿acaso Televisa la vetó?

Como se sabe, actualmente el nombre de Sofía se encuentra dando mucho de que hablar por los comentarios desafortunados de ella, su esposo, Eduardo Videgaray, y el también presentador, José Ramón San Cristobal, con respecto a que Lucerito parecería hombre. Por este motivo es que las criticas no han parado de lloverle a los tres presentadores del programa Que Importa, especialmente por parte de actores de Televisa y otras televisoras.

Ante este hecho, en la revista TV Notas afirmaron que en Imagen TV estaban pensando seriamente en despedirlos, no solo del programa, sino también de la empresa, en un intento por limpiar su imagen y no verse ligado al escándalo: "En la televisora consideran cancelar su programa, pues ha repercutido en crear una mala imagen de la empresa y han recibido miles de comentarios negativos en redes, además del rechazo de los anunciantes".

Sofía se despide de novela. Instagram @sofiariveratorres

Y ahora, Sofía a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que se despide de la novela, Tu Vida Es Mi Vida, reflexionando sobre el cariño que tomó por su personaje de 'Natalia Ferrer Martínez'. Pero, pese a que esto podría ser tomado a que fue despedida, la realidad es que no es así, sino que el melodrama antes mencionado llega a su final el próximo viernes 17 de mayo, con ella aún en escena.

No puedo creer que esta semana termina Tu Vida Es Mi Vida. Qué belleza de equipo, qué belleza de recuerdos, qué belleza de proyecto. Estoy eternamente agradecida con cada una de las personas que formó parte de este momento de mi vida. Sobre todo gracias a ti, Natalia Ferrer. ¡Ya estamos al aire! La gran final es este viernes 6:30 pm, no se lo pierdan", expresó.

De igual forma, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, compartió un mensaje en el que afirmó que pese a que le desean el mal, la realidad es que tiene entre manos más proyectos pendientes, aunque no reveló más: "Lamento informarles que hoy amanecí muy de buenas porque ayer recibí una buena noticia. No sé a quien le andan rezando mis haters pero parece que no los escuchan. #felizjueves gente bonita de X".

Fuente: Tribuna del Yaqui