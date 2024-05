Conductora de 'Hoy' veta a polémico integrante de 'VLA'; lo mandó sacar de 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La segunda temporada de La Casa de los Famosos México se encuentra a la vuelta del esquina y aunque Televisa no ha compartido de forma oficial quiénes serán sus participantes, diversos medios y periodistas se les han adelantado con esta información. Aunque se tenía pensado que un famoso integrante de Venga la Alegría dejaría TV Azteca para ser parte de este reality, ahora ha surgido que en realidad fue vetado del proyecto.

Se trata del reportero especializado en espectáculos Gabo Cuevas, quien actualmente forma parte del matutino del Ajusco con sus reportajes sobre el mundo de la farándula mexicana. El colaborador de la periodista Flor Rubio tiene años formando parte del Canal Azteca Uno, donde además de trabajar en VLA, ha sido parte de realitys como Survivor México y ¡Quiero Cantar!.

Gabo Cuevas no estará en 'LCDLF México'

Semanas atrás surgió información de que el originario de Champotón, Campeche, tendría su primera oportunidad en la televisora de San Ángel, como participante de la segunda edición de LCDLF México. Pero recientemente el periodista Álex Kaffie descartó la posibilidad de que Gabriel Cuevas vaya ser parte del programa que condujo Galilea Montijo en 2023, ya que presuntamente otra participante lo mandó a vetar.

De acuerdo con lo revelado en el programa de YouTube de Kaffie, Sin Lisonja, quien pidió que Gabo no forme parte del cast de La Casa de los Famosos México fue Shanik Berman: "Me parece que eso de estar poniéndole el pie a la gente no habla bien de ti", dijo el 'Villano de los espectáculos' para iniciar el relato. Supuestamente, otra persona que se habría sumado a la petición de la rubia fue Arath de la Torre, quien sería parte del reality.

Me dijeron que Shanik puso como condición, no me gusta sembrar la discordia, pero ya estaba elegido y puso como condición que lo quitaran", expuso.

Y es que Kaffie asegura que ambos conductores del programa Hoy pusieron de condición que Cuevas no estuviera en LCDLF para ellos poder aceptar el proyecto: "No sé cuál es el enojo pero dicen que el que le secundó y apoyó, se hicieron aliados, fue Arath de la Torre, y ya Gabo Cuevas tenía todo el apoyo de Bárbara Torres". Cabe resaltar que hasta el momento la información de Álex no está confirmada por ninguna de las partes, por lo que todo permanece en calidad de especulación.

Shanik habría mandado vetar a Gabo Cuevas

Fuente: Tribuna