¿Confirma infidelidad con Jawy Méndez? Ferka confiesa motivo de separación de Jorge Losa

Ciudad de México.- La famosa actriz y también presentadora de TV, Ferka, recientemente empleó sus redes sociales para terminar con todas las especulaciones, y finalmente confesó el verdadero motivo de su tan sonada y muy polémica separación del guapo actor y deportista de origen español, Jorge Losa, dejando a más de uno sorprendido con lo dicho, ¿acaso confirma infidelidad con el influencer Jawy Méndez?

Fue el pasado miércoles 15 de mayo cuando Losa en una entrevista con Edén Dorantes confirmó que se había separado definitivamente de María Fernanda Quiroz, pues era lo mejor para ambas partes, destacando que la adoraba y era una "mujer maravillosa" que se merece lo mejor, pero que simplemente por el momento no puede estar, que pasa por un momento muy complicado y necesita su espacio.

Y ahora, tras varios días del anunció del actor de Televisa y muchos dimes y diretes, la participante de MasterChef Celebrity acaba de emplear sus redes sociales para señalar que se encuentra muy bien, que agradecía el que los apoyaran en su relación, pero que aunque haya sida pública hay procesos que deben de vivir en la intimidad y ese era una de ellos, por lo que solo diría que: "El amor para mí no es solo un sentimiento, son actos, estoy enfocada en mis cosas, para mí el amor es una decisión, fueron casi 2 años donde yo compartí grandes cosas, al final yo soy una mujer que tiene muy claro lo que quiere y lo que no".

Ferka y Jorge en Miami. Instagram @ferk_q

Ante esto, afirmó que está muy tranquila por todo lo que hizo en el tiempo que fueron pareja pues "quien ama siempre gana y el amor es así", asegurando que ella no va a "tolerar a una persona que no se quiera a sí misma, no respete a su mujer ni a su propia madre", que se cree retomaría su tema con Christian Estrada, pues después agregó que en su mente para ella Jorge "es un gran tipo, muy sensible, muy amoroso".

Con respecto a si el exparticipante de Guerreros 2020 había sido el que tomó la decisión, esta señaló que no iba a señalar absolutamente nada pues "no importa quien termino con quien, solo él no está listo para muchas situaciones y está bien, respeten el proceso se los pido por favor, lo que tenga que salir va a salir, los quiero, gracias por estar preocupados. No quiero profundizar, hay personas que no están listas para vivir ciertas cosas de la vida y necesitan tomarse tiempo".

Finalmente, compartió el consejo al que se aferra actualmente: "Siempre denlo todo, no se queden con nada, no importa si les rompen el corazón, denlo todo, den lo que son. Nunca voy a hablar mal de él, lo adoro y ahora desde otro punto, hoy está muy de moda soltar y yo soy de las mujeres que les gusta sostener, pero sin forzar", además de dejar en claro que no hubo una tercera persona, pidiendo que dejen fuera de toda especulación al exparticipante de Acapulco Shore.

Estoy viendo fotos de Jawi y no, no, trabajamos en MasterChef, somos amigos y el tiene pareja, aunque no la muestre. No metan a terceras personas, puede haber amistad entre hombre y mujer y no digan esas cosas porque pueden afectar a otras personas", afirmó.

Ferka habla de su ruptura con Jorge. Instagram @ferk_q

Fuente: Tribuna del Yaqui