"Deplorable": Tras llegar a 'VLA', Sylvia Pasquel arremete contra reporteros de Televisa

Ciudad de México.- La famosa actriz y también cantante, Sylvia Pasquel, después de haberse presentado en Venga la Alegría y dejar las novelas indefinidamente, recientemente fue abordada por periodistas en un evento público, en donde no pudo contener su molestia y arremetió contra reporteros de Televisa y de otros medios de comunicación, como Uno TV, por hablar de su familia, declarando que los hacían ver "deplorables".

Sin duda alguna, Pasquel es una de las actrices más famosas y talentosas de todos los tiempos, siendo recordada por su paso en la empresa San Ángel en novelas como Los Ricos También Lloran, aunque actualmente su enfoque ha estado en el teatro y en trabajos independientes de la mencionada televisora, por lo que ha formado parte del matutino de TV Azteca en varias ocasiones, promocionando estas obras.

Y ahora, durante su paso por la alfombra roja para el evento en el que se presentó La Casa de las Telenovelas, la reconocida participante de Siempre Reinas fue abordada por varios reporteros de diferentes medios de comunicación, que le hicieron diferentes cuestionamientos con respecto a los dramas que actualmente se encuentra atravesando todos los integrantes de su familia y ella incluida.

Sylvia Pasquel. Internet

Una de las principales dudas fue por supuesto el tema de la presunta pelea entre ella y sus hermanos menores, Luis Enrique Guzmán, y la cantante del rock, Alejandra Guzmán, haciendo que esta perdiera un poco de su usual compostura y señalara que en su familia no hay peleas, que es la prensa la que crea esos conflictos y le dan al público una idea equivocada de su relación, haciendo que se vean "deplorables" ante los demás, cuando la realidad es muy diferente y aunque no siempre están de acuerdo, no se odian porque son hermanos y el cariño que se tienen sobrepasa todo.

Ante este hecho, declaró que por eso no pensaba responder absolutamente nada referente a temas familiares y solo se enfocaría en las cuestiones laborales, pero cuando le insistieron sobre la paternidad de Apolo Guzmán Laguna, Pasquel una vez más se mostró molesta y recalcó que por más que insistan no piensa dar una respuesta sobre lo que sea que tenga que ver con los chismes que rondan sobre su familia, ignorando a los reporteros y girándose al micrófono de Ventaneando que le preguntó de su próximo monólogo.

Fuente: Tribuna del Yaqui