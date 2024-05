¿El corazón de Belinda ya tiene dueño? Él sería el nuevo galán de la cantante

Ciudad de México.- Una vez más resurgen los rumores que insinúan que el corazón de Belinda ya tiene dueño. Después de un tiempo soltera, la cantante de Egoísta al fin se habría dado una oportunidad en el amor. Todos apuntan a que el afortunado sería el empresario Gonzalo Hevia Baillères, con quien se le vio el pasado 15 de mayo durante una conferencia de prensa de la serie ¿Quién lo mató? en la Ciudad de México.

Aunque la actriz no desfiló por la alfombra roja como el resto de los invitados, en el interior del lugar se les vio muy cercanos, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, este aparente noviazgo no sería reciente, recordemos que existen sospechas de que están juntos desde el año pasado, pese a que la estrella declaró estar libre de compromisos sentimentales en agosto de 2023.

Belinda y Gonzalo en un evento en la Ciudad de México

La primera vez que circularon fotografías de los dos fue en enero 2023, las cuales dieron pie a que los medios de comunicación sembraran la duda de una nueva historia de amor. La supuesta pareja había asistido a un antro en Polanco y se les veía con buena química y muy felices. Luego, el reportero Gabriel Cuevas informó que el adinerado hombre le regaló un costoso automóvil. Algo que definitivamente no le sentó bien a la artista, quien de inmediato pidió que se desmintiera esta información.

Belinda le escribe a Gabriel y le dice: 'Por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos'", expresó Flor Rubio en el programa Venga La Alegría, el 22 de agosto de 2023.