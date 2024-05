"Es muy doloroso": Dulce María confirma fraude en tour de RBD y da dura noticia de la banda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y cantante, Dulce María, brindó una informativa entrevista a varios medios de comunicación, en la que confirmó fraude en el más reciente y exitoso tour de RBD, que marcó su regreso como agrupación tras más de 20 años separados, dando una dura noticia de la banda y su incierto futuro al experimentar estos malos manejos económicos, afirmando que "es muy doloroso" pasar por esto.

La intérprete de temas como Inalcanzable se reencontró con los medios de comunicación en la Ciudad de México y no pudo evitar los cuestionamientos sobre los señalamientos de fraude contra el exmánager de RBD, Guillermo Rosas. A pesar de que la integrante del grupo pop se había mantenido hermética ante la polémica, luego de que Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmó un faltante de ganancias en el tour de RBD, la cantante y actriz emitió su postura al respecto.

Para comenzar, la actriz de novelas como Verano de Amor, expresó que: "Es difícil, lo que les puedo decir personalmente, y yo creo que todos, pero en mí caso personal, algo por lo que volvimos, en mi caso yo me uní, fue por todo ese amor que la gente nos ha dado, individualmente y como grupo, y es muy difícil, muy decepcionante, muy doloroso, todo lo que se está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que a lo mejor… porque es algo delicado".

Agrupación RBD. Internet

Sobre el proceso que enfrentan los integrantes en este momento contra Rosas, la intérprete de No Pares señaló: "Lo único que, no estamos ni en demandas ni nada de eso hasta ahora, simplemente, como cualquier empresa, donde se vieron irregularidades, estamos en auditorias, y ya han salido, de la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría, ¿me explico?, pero en mi caso no me corresponde ahorita dar demasiada información".

Acto seguido, la protagonista de telenovelas confesó a reporteros como Berenice Ortiz que a pesar de los planes que la banda tenía para continuar con la exitosa gira de conciertos, por el momento solo están enfocados en solucionar este problema económico: "Es algo muy triste, que claro que sí, nos rompe el corazón porque teníamos tantos planes, para seguir con el tour, con todo, y en este momento pues desgraciadamente estamos en un momento difícil.

Lo que sí quiero decirles es que ese amor que tenemos, o al menos yo, y yo creo que todos, tenemos hacia los fans de RBD y ese agradecimiento, esos momentos que nos hicieron vivir se quedan en el corazón para siempre, eso no lo cambia nada", agregó Dulce.

Finalmente, Dulce María no descartó que, con el paso de los meses y la solución de este problema, tanto ella como sus compañeros de agrupación, tales como Maite, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, puedan brindar una explicación y confirmar de una vez por todas si RBD volverá a los escenarios: "Hay que darle tiempo al tiempo, y que ojalá que pronto podamos decirles algo para dejarlos más claros a todos".

Fuente: Tribuna del Yaqui