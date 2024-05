"Gordo sucio": Novia de Cristian Castro habla pestes del cantante a sus espaldas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se supone que las parejas son para apoyarse, ayudarse a crecer. Además, el respeto sería la base indispensable de cualquier vínculo sano y constructivo. ¿Qué pasa cuando sucede todo lo contrario? Este sería el caso de Mariela Sánchez, quien no se tentó el corazón para ofender a quien sería su novio, Cristian Castro.

Al parecer, el cantante no tendría a su lado a una mujer en la cual confiar, puesto que recientemente se filtraron unas conversaciones en las que a ella se le escucha hablar mal del intérprete de Nunca Voy a Olvidarte y Azul y lo que es peor ¡FUE A SUS ESPALDAS!

Las pruebas no sólo son de texto, sino también mensajes de audio, por lo que la argentina no tuvo otro remedio que aceptar lo que hizo e intentar justificarse. En el chat no sólo se mostraron comentarios negativos hacia el físico de la estrella, sino que también 'ventiló' sus inseguridades y remató al criticar a las antiguas parejas del hijo de Verónica Castro.

Se dice que terminaron en febrero tras un arranque de celos de ella

Según Sánchez, el actor mexicano con más de 25 años de carrera artística necesitaría que su compañera fuera "fea y gorda" para que él se sienta confiado y en total control. Todo cambiaría cuando su pareja es bonita, lo que desataría sus puntos débiles. Y a modo de defensa, comenzaría a tratar mal a la mujer en cuestión.

Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal”, se le escucha decir en un audio a Mariela.

Lo más triste de todo es que la asesora mobiliaria también atacó el aspecto físico de Cristian con etiquetas hirientes. En un arranque de ira, lo llamó "gordo sucio". Sobre ello, Mariela asumió la responsabilidad. A través de su perfil en Instagram (que ahora se encuentra en modalidad privada), explicó que todo lo anterior lo dijo cuando estaba separada de él, momento en el que presuntamente se dejó llevar por la tristeza y el enojo. En la actualidad, son palabras que le pesan y la hacen sentir mal, de acuerdo con sus declaraciones.

Hablo de mi relación con Cristian en este momento. Durante mi separación estuve muy triste y enojada. Lamentablemente men presté a un juego de redes sociales que hoy me hacen sentir mucho peor", expresó Sánchez.

Todos cometemos errores y es tiempo en el que ella se arrepiente de haber proferido "barbaridades" en contra del hombre de quien se confesó "muy enamorada". Al final del texto, Sánchez ofreció disculpas sinceras "al amor de su vida", así como a los clubes de fans y personas cercanas a él.

Siempre sostuve que estoy muy enamorada y hoy tengo que sostener que cometí un error terrible de hablar barbaridades desde mi enojo y mi despecho. Solo tengo que pedir disculpas al amor de mi vida, Cristian Castro, a su familia, a la mía y a los clubes de fans", concluyó.

Fuente: Tribuna Sonora