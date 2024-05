Laura Zapata estremece a Televisa al hacer turbia confesión de su secuestro: "Un infierno"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y también cantante, Laura Zapata, recientemente brindó una entrevista en la que logró estremecer a Televisa y todo el mundo del espectáculo, ante su cruda sinceridad con lo que pasó realmente en su secuestro, el que ha denominado como el peor momento de su vida, haciendo una turbia confesión y aclaración a los hechos que se han especulado, declarando que sin duda todo "fue un infierno".

Fue en el mes de septiembre del 2002 cuando lamentablemente Laura y su hermana, Ernestina Sodi, tras haber salido de una obra de teatro en la Ciudad de México fueron víctimas de la delincuencia y las secuestraron la banda criminal conocida como Los Tiras. Según ha contado Zapata, ella logró escapar de ese infierno y volver por su hermana con los elementos policiales de la localidad y prevenir una tragedia mayor.

Pero, aunque este tema pasó hace 22 años y la actriz de novelas como La Gata ha hablado de la tortura que fue todo, en su reciente aparición en la alfombra roja por el estreno del remake de El Extraño Retorno de Diana Salazar, fue cuestionada por ese capítulo tan traumático en su vida, indagando en el más delicado de los rumores que corrieron al respecto, como que fue abusada y que posteriormente se enamoró del hombre que la privó de su libertad.

Laura Zapata. Internet

Ante esto, la hermana de Thalía quiso dejar en claro que en ningún momento, ella o alguno de los implicados en el secuestro tuvieron intimidad de ninguna forma y señala que hay un libro de ello, en el que se desmiente la teoría: "No, no, se enamoró, y Ernestina, que es la otra persona que estuvo secuestrada conmigo, ella es la que narra, que ese secuestrador al que llama, en su pasquín que escribe, Romeo, no, no, conmigo no, a mi me trataron de 'señora', y de '¿qué necesita usted?'".

Y aunque niega lo dicho, los reporteros insistieron en el síndrome de estocolmo, a lo que ella una vez más negó todo y afirmó que a ella jamás la tocaron: "No, yo no, yo no me enamoré, yo salí a luchar para salvar la vida de Ernestina, y afortunadamente, gracias a Dios, la pude sacar de ese infierno, pero ella se quedó y sucedieron cosas que conmigo no sucedieron, que yo no soy testigo, y que a mí no me pasaron", asegurando que las declaraciones que dio Abel, uno de sus secuestradores antes de suicidarse, en su celda del Reclusorio Oriente, no hacían alusión a ella.

Se referían a la otra señora, yo salí a salvar y a rescatar a Ernestina, cuando ella salió, me dijo ‘me violaron, me golpearon, me dejaron sin comida’, y bueno, ahora sí que yo no estaba, yo no fui testigo, yo no estuve presente, pero no era yo. Es más, ella en su libro ‘Líbranos del mal’, que para mí es un pasquín, ella relata cómo llegaba el famoso Romeo a ponerse un chicle, a hacer… una cosa fuera de cualquier tipo de norma", concluyó

Fuente: Tribuna del Yaqui