Muere Verónica Toussaint: Paola Rojas reaparece devastada y llora en vivo su triste partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 17 de mayo es un día triste para los televidentes y miembros del miembro artístico debido a que ayer por la noche se confirmó la muerte de Verónica Toussaint, una destacada conductora y actriz que estuvo luchando contra el cáncer de mama en los últimos años. Quien ya se pronunció públicamente ante esta triste noticia fue su gran amiga, Paola Rojas, mostrándose totalmente devastada ante su partida.

Desde tempranas horas de hoy viernes, la periodista mexicana usó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje hacia la fallecida presentadora, a quien llenó de elogios resaltando que siempre fue "brillante, sensible, talentosa, fuerte y divertida". Mientras que un par de horas más tarde Paola fue invitada a participar en el homenaje que realizaron en el matutino Sale el Sol de Imagen TV, que fue la empresa donde Vero estuvo trabajando los últimos años.

La exesposa de 'Zague' apareció ante las cámaras totalmente devastada y admitió que no estaba pasando un buen momento, pues no podía asimilar la muerte de su amiga: "Siempre voy a agradecer que apesar de estar enferma me protegiera, me cuidara cuando peor estuve. Yo con ella me vinculé desde el alma en la etapa más triste de mi vida, pero fue quien lloró conmigo, quien me limpió los mocos", dijo Paola.

Paola Rojas sufre pérdida de Verónica Toussaint

La conductora del programa Netas Divinas también resaltó que fue una persona muy cercana a Verónica durante sus últimos meses con vida, por lo cual pudo ver que nunca se dio por vencida y tuvo la mejor actitud pese a la dura realidad: "Siempre fue admirable, divertida, grandiosa, una chava irrepetible, pero que además se dio la oportunidad (ya luego de enfrentar a la enfermedad) de ir hacia adentro, y de tener una enorme sabiduría que compartió con quien adoraba".

Mientras escuchaba las palabras que Luz María Zetina hablaba de Toussaint, Paola ya no se pudo contener y terminó por llorar ante las cámaras aunque usó unos lentes oscuros para cubrir su rostro. "Es un día bicolor, insaboro, mi parte espiritual me hace llorar de alegría porque ya es libre, está sin dolor, está viéndonos, pero nuestra parte humana la estamos extrañando", dijo Zetina.

Finalmente, Paola explicó que en los últimos meses estuvieron trabajando juntas en un podcast porque ella siempre tuvo el sueño de trabajar con Vero. Además, confesó que ella ni siquiera tenía ánimos de aparecer en cámaras pues se encuentra totalmente devastada, sin embargo, vivió un momento mágico que la hizo reflexionar: "No quería participar, estoy muy lastimada y no me sentía con fuerza de hablar con nadie... me detuve a mirar la ventana y traté de conectar con Vero y justo voló un colibrí aquí cerquita y me llenó de inspiración", dijo la periodista.

Fuente: Tribuna