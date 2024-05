No pagues más por luz: Cuida tu dinero con estos trucos para ahorrar electricidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Harto de que te lleguen recibos de luz carísimos? ¡Te entendemos! Y para ayudarte a ahorrar un poco de energía en casa, queremos hablarte de lo que se llama consumo fantasma. ¿Ya habías escuchado hablar de ello? Este error que muchos cometen en sus viviendas puede ser el culpable de los precios altos.

¿Alguna vez has dejado conectado tu cargador pensando que no pasa nada? La realidad es que sí pasa; no sólo va a golpear tu bolsillo, sino que también tiene un impacto ambiental significativo. Y no sólo con el cargador, obviamente, sino con todos los dispositivos que dejes enchufados. Aún cuando estén apagados o en modo de espera siguen consumiendo energía debido a funciones como actualizaciones automáticas o estar listos para usarse inmediatamente al encenderlos.

Aunque este consumo pueda parecer insignificante, puede representar una parte considerable del total de energía utilizado en el hogar. En tiempos de inflación, es prudente ahorrar dinero y recursos eliminando este consumo fantasma. ¿Quieres saber qué cosas puedes desconectar para hacerle un favor a tu monedero? Desde ahora en adelante ten en cuenta televisores, cajas de Internet y módems, dispositivos de audio/vídeo, robots y electrodomésticos de cocina, computadoras y periféricos de oficina, por ejemplo.

OTRAS MEDIDAS PARA AHORRAR LUZ

Asegúrate de apagar las luces que no necesites. Opta por tonos claros al decorar tu hogar, ya que estos reflejan mejor la luz, a diferencia de los colores oscuros que tienden a absorberla. Así encenderás menos el interruptor. Coloca muebles como sofás y escritorios cerca de las ventanas para aprovechar al máximo la luz natural. Cubrir las ollas y sartenes mientras cocinas puede acelerar el proceso. Por ejemplo, poner una tapa al hervir agua o cocinar guisados puede reducir el consumo de energía hasta en un 25 por ciento. ¿Lo sabías? Ubica tu refrigerador en un lugar alejado de fuentes de calor como el horno, radiadores o áreas expuestas al sol. Además, procura no dejar la puerta del refrigerador abierta durante períodos prolongados. Los televisores LCD consumen significativamente menos energía, de dos a tres veces menos que las pantallas de plasma. Considera que una computadora portátil consume menos energía que una PC de escritorio y generalmente es adecuada para el uso diario.

Fuente: Tribuna Sonora