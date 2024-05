¿Predijo su muerte? Filtran VIDEO de Verónica Toussaint al despedirse con emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy querida presentadora, Verónica Toussaint, desgraciadamente falleció a causa del cáncer, por lo que uno de sus miles de fans ha empleado las redes sociales para recordarla, filtrando un video en el que se puede ver a la conductora de Qué Chulada, sincerándose sobre su enfermedad y con un emotivo mensaje reveló que si debía morir pronto se despedía de la vida feliz, ¿acaso predijo su muerte?

Lamentablemente la noche del pasado jueves 16 de mayo se informó en el programa de Ciro Gómez Leyva, que tras casi tres años luchando en contra del cáncer de mama, Toussaint había perdido la vida a sus tan solo 48 años de edad, dejando completamente devastado a todos en la industria del mundo de los espectáculos. Desde ese momento las redes sociales y los programas de TV se han visto envueltos en un sin fin de mensajes amorosos recordando los mejores momentos al lado de la también actriz.

Unas de las maneras en que han recordado y honrado la memoria de la actriz de Oso Polar, es compartiendo varios videos en los que aparece haciendo sus divertidas bromas, haciendo reír al público y sus colegas, pero también tratando temas muy serios, como la adversidad y toda su lucha ante la terrible enfermedad que le arrebató la vida, como la ocasión en la que habló de la posibilidad de moriri.

En dicho video, Verónica estaba brindando una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en su programa, El Minuto Que Cambió Mi Destino, y al hablar de la posibilidad de morir, recalcando que con esa enfermedad era muy alta, podía decir que se iba a ir feliz, tranquila y con la certeza de que no hay algo de que arrepentirse: "Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble".

De la misma manera, en la entrevista, que se lanzó a un año de su diagnostico en el 2022, señaló que ella siente que desde ese momento, lo que sea que siga con vida es un tiempo extra, una ganancia que viviría plena: "Me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia, no le debo nada a nadie, lo que he hecho lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chin**, entonces me moriría tranquila".

Fuente: Tribuna del Yaqui