¿Quién sale eliminado de 'Survivor México' HOY viernes 17 de mayo? 'Warrior' explota en vivo

Ciudad de México.- La noche de este viernes 17 de mayo se conocerá al nuevo eliminado de Survivor México debido a que se cerrará la semana 10 del nuevo reality, que ya se encuentra en su recta final. Aunque será hasta la noche de este hoy cuando se conozca qué participante deberá abandonar el programa de supervivencia, diversas fuentes han filtrado quién sería el siguiente eliminado y el público de TV Azteca está en shock.

La segunda temporada de Survivor México no solo ha sorprendido a los televidentes sino también a los ejecutivos de la televisora del Ajusco, pues se especula que ha sido sumamente exitosa pues está registrando muy buen rating. Entre los personajes que ya han abandonado las playas donde se graba este programa se encuentran Osky, Ceci Ponce, Beni Falcón, Itzel Peniche, 'Tigre Blanco', Matías Gruener, Nico Vives y Lu Barrera.

Durante la semana que acaba de transcurrir, el conductor Carlos Guerrero 'El Warrior', que es la máxima autoridad del programa, ya puso en juego el Collar de Inmunidad en dos ocasiones, el primero fue ganado por Gabriel Pontones 'El Rasta', mientras que el segundo fue para Janette Morales. Además, esta noche de viernes el narrador deportivo pondrá en juego la última inmunidad individual, con lo que se definirá quiénes están en riesgo.

En los avances que compartió la producción del Canal Azteca Uno se puede ver que el Concejo Tribal será explosivo puesto a que 'Warrior' alzará la voz contra los participantes pidiendo que este momento "no sea un circo". En los adelantos también se puede ver que John Guts reaparece durante el Concejo, luego de haber estado ausente en varias competencias porque fue enviado al médico para que se atendiera una lesión en la rodilla.

¿Quién sale de Survivor México esta noche?

Aunque aún no hay información sobre el eliminado de esta noche de viernes, los rumores apuntan a que la persona que saldrá de Survivor México este día será el mismísimo John Guts. De acuerdo con las cuentas de spoilers, la producción no permitirá que el polémico participante vaya al Juego de Extinción debido a su lesión, pero presuntamente John dará su lugar al perdedor del duelo debido a que él ya no podría seguir en competencia.

