¿Sale del clóset? Kristal Silva besa a actriz de Televisa y así reaccionaron sus padres

Ciudad de México.- La famosa presentadora y reconocida exreina de belleza, Kristal Silva, recientemente dio de que hablar al haber confesado que durante uno de sus más recientes proyectos experimentó lo que nunca antes en su vida, el besarse a una mujer, siendo la primera una querida y polémica actriz de Televisa, causando una muy inesperada reacción entre los padres de la originaria de Tamaulipas, que jamás creyó que en algún punto de su vida estaría de esta forma, ¿será que saldrá del clóset tras esta situación?

Como se sabe, Sueltos en los Cabos es un nuevo proyecto de entretenimiento en Amazon Prime, en la que Silva aparece junto a varias estrellas de diferentes empresas, como Niurka Marcos o 'El Capi' Pérez. Aunque en dicho programa, la presentadora y sus colegas serán los críticos que darán su opinión sobre lo qué pasa dentro de una casa en la playa, hace un par de semanas dejó en claro que siempre será protagonista, dado a que se dio tremendo beso en los labios con Niurka.

Ante este hecho, Silva durante una entrevista para La Caminera, confesó que incluso para ella resultó ser muy intenso al no haber tenido jamás ese tipo de experienicas: "Fue algo muy rápido y desprevenida me agarró porque yo lo que dije fue que 'Yo nunca me he besado con una mujer; o sea, la verdad es que no me ha pasado en las fiestas, ni porque trajera mis tequilitas'. Sí para ese tema era como: ‘Ay no, nada más ustedes amigas’”.

Ante este hecho la famosa presentadora de Venga la Alegría aseguró que este tipo de libertades jamás las experimentó por lo conservadores de sus padres, descartando que alguna vez tuviera miedo, asegurando que: "No es porque me asuste el tema sino porque le saacateaba. Entonces Niurka me agarró diciendo: '¿Cómo que no? Solo se vive una vez' y le plantó un beso.

Finalmente, al escuchar a Tania Rincón el nombrar a sus padres y señalar que mejor no escuchara el programa para que ni supiera de ello, la joven declaró que ya fue h lejos de regalarla señalaron que estaban un poco atrasados pues aún no ven ese evento aunque esperan llegar a él pronto: "Acabo de ir a Tamaulipas y platicando con la familia, mi mamá dice: ‘Ay, yo no lo he visto’. Ni lo veas, ma".

Kristal Silva. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui