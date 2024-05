"Te amo sin límite": Novio de Verónica Toussaint se despide con desgarrador mensaje y FOTOS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El influencer Danilo Chino, que era la pareja sentimental de la reconocida presentadora y también actriz, Verónica Toussaint, recientemente empleó sus redes sociales para compartir inéditas fotos para escribir su desgarrador mensaje de despedida a la mujer que tuvo su amor "sin límites", conmoviendo a sus miles de seguidores que le enviaron sus más sinceras condolencias.

Después de casi tres años luchando en contra del cáncer de mama, desgraciadamente la querida actriz y presentadora perdió la vida a sus 48 años de edad, dejando a sus millones de fans y a todo el mundo del espectáculo devastados. Desde que Ciro Gómez Leyva confirmó dicha noticia en su noticiario nocturno las redes sociales se han llenado de cientos de mensajes en los que honran su vida y lamentan su partida.

Danilo comparte inéditas fotos con Verónica. Instagram @danilochino

Una de las reacciones más emotivas fue la de Danilo, que por varios años fue la pareja de Verónica, quien a través de su cuenta de Instagram a través de sus historias mostró un par de fotos en las que se muestra el profundo amor que sentían el uno por el otro, mientras que se abrazan y sonríen desde el hogar que compartieron a lo largo de su vida juntos con el mensaje: "Te amo, así mi cielo... Un abrazo verde que llena el alma".

Pero eso no fue todo, pues de la misma manera, Danilo en un post de dicha red social, compartió fotos inéditas de la presentadora de Qué Chulada mientras que disfrutan de la vida como a ella más le gustaba, rodeada de amigos, familia y viajes, señalando su agradecimiento por todo lo que pasaron: "Te veo Vero, te veo. No nos soltamos desde el día que nos re encontramos. Me viste, me escuchaste y me regresaste a la tierra. Mi guía del alma, me quedo con los aprendizajes y los abrazos verdes. GRACIAS por dejarme compartir tu luz y evolucionar de la mano. TE AMO sin límite. PS: Dale un beso a Goyita y dile que la amo".

Danilo muestra su amor a Verónica. Instagram @danilochino

Ante este hecho, los seguidores y amigos de la pareja, como Linet Puente, le comentaron mensajes de apoyo como: "Lo siento mucho baby, te abrazo grande", "El amor es infinito. Esa sonrisa nos queda para siempre, un abrazo lleno de amor", "Lamento mucho esta gran pérdida, mucho talento reunido en una sola persona" y "Expresarte mis más sentidas condolencias y a la vez felicitar a la vida por haber puesto a una mujer fenomenal en tu camino Dani, Dios la tenga en su gloria".

Danilo se despide de Verónica. Instagram @danilochino

