Tragedia en Televisa: Actriz de novelas rompe en llanto y da devastadora noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una vez más en Televisa los vuelve a envolver la tragedia, debido a que en una reciente entrevista en exclusiva para el programa Hoy, la famosa actriz de novelas y querida cantante, Ivonne Montero, no pudo evitar romper en llanto al momento de hablar del lamentable padecimiento crónico que sufre su hija y compartir una devastadora noticia con respecto al próximo procedimiento quirúrgico al que debe de ser sometida para salvar su vida una vez más.

La actriz de La Loba, desde hace 10 años es la orgullosa y amorosa madre de Antonella, la cual desgraciadamente nació con una cardiopatía congénita, que es una anomalía del corazón que se desarrolla antes del parto, por lo que la menor desde que nació es atendida muy de cerca de los médicos que cuidan de su enfermedad en su desarrollo, tratando de controlarla y que viva una vida plena y lo más saludable posible, teniendo que pasar por el quirofano en más de una ocasión en esta década de vida.

Y ahora, la exparticipante de La Casa de los Famosos, a través de una entrevista con el matutino de la empresa San Ángel, informó que muy pronto deberá de volver a someterse a una cirugía nueva, que es muy delicada ya que es a corazón abierto, señalando que su pequeña está muy afectada, sobre todo emocionalmente: "Evidentemente le afecta porque no quiere entrar a cirugía, pero yo le digo que son procesos que tenemos que abrazar con mucho amor y agradecerlos".

Ivonne Montero. Internet

Sobre la operación, Ivonne con voz temblorosa y tratamdo de mantener la calma señaló que es algo muy delicado, pues dado al período de crecimiento su cirugía implicará la reconstrucción de su arteria pulmonar, la cual se encuentra dentro de su corazón, señalando que esta no se desarrolló con ella y sufre hipertensión: "Es una cirugía a corazón abierto y hay que volverla a reconstruir porque, en su momento cuando la reconstruyeron pues está parchada con, valga la redundancia, con parches de animal y eso no crece y ella ya creció".

Finalmente la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, no pudo evitar romper en llanto devastada y declarar que siempre tiene miedo a lo que pueda pasarle a su nena, pero que mantiene siempre la fe y trata de mantenerse firme por ella: "Es mi chiquita. El amor, la esperanza, la buena voluntad. Siempre me quiebro. Mucha gente de repente me critica de: 'ay, siempre se hace la víctima'. Es que no saben".

Fuente: Tribuna del Yaqui