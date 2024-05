Verónica Toussaint: Así reveló en Imagen TV la terrible enfermedad que le arrebató la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida presentadora de TV, Verónica Toussaint, ha dejado un vacío inmenso en el mundo del espectáculo y tras su dolorosa muerte en la red social de X, antes conocido como Twitter, han recodado el momento en el que en su programa de Imagen TV decidió sincerarse con sus compañeros y el público, revelando la terrible enfermedad que le fue diagnosticada y que hace unas horas le arrebató la vida.

Desgraciadamente, la noche del pasado jueves 16 de mayo, el reconocido presentador y periodista, Ciro Gómez Leyva, en su programa nocturno interrumpió el reportaje político que estaban transmitiendo para informar que desgraciadamente Toussaint, de quien era compañero desde hace años en la televisora, había fallecido a sus 48 años de edad, a causa del cáncer de mama contra el que luchó por casi tres años.

Fue en el año del 2021 cuando a Verónica le detectaron por segunda vez un tipo de cáncer, pues en su adolescencia ya había superado el de apéndice, pero en esta ocasión fue el de mama, por ese motivo el 7 de octubre de ese mismo año, eligiendo el mes en el que se concientiza sobre esta enfermedad altamente mortal, en vivo de ¡Qué Chulada!, compartió su diagnóstico con el público y habló de la importancia de explorarse y hacerse estudios de forma constante.

Verónica Toussaint. Internet

La actriz de El Club de los Idealistas, sentada en su puesto en dicho programa, declaró que siempre hay recordatorios para hacer la exploración, más no para sobrellevar el peso de la enfermedad, por lo que ella quería sincerarse con el tema: "Nos recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la mastografía, que hay que ir al doctor y que debemos checarnos, pero nadie te prepara cuando te dicen: 'Tienes cáncer', y ahora me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartir aquí con ustedes, en este foro".

Una vez que hizo esta confesión, pasaron un breve mensaje en el que habla de la fortaleza, la resiliencia y la frecuencia con la que se presenta esta enfermedad, tratando de crear conciencia en la importancia de cuidarse: "Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita. Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor, esto no es una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que imaginamos", mientras que sus compañeras le expresaban todo su cariño y apoyo.

Fuente: Tribuna del Yaqui