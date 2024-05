Amiga de Taylor Swift acusa a Travis Kelce de "siempre estar borracho"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La relación entre la cantautora Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, ha captado la atención de todos los swifties y ha generado opiniones tanto positivas como negativas y es que recientemente, Jana Kramer, actriz y amiga de Swift, hizo fuertes declaraciones en su podcast Whine Down donde insinuó que Kelce podría tener problemas de alcoholismo y que afectaría a Tay.

En un episodio de su podcast, Jana Kramer, conocida por sus papeles en series como One Tree Hill y su carrera como cantante de música country, expresó su preocupación por la influencia de Travis Kelce en Taylor Swift. Kramer afirmó que la estrella de la NFL "siempre está borracho" y sugirió que esta conducta ha llevado a Swift a aumentar su consumo de alcohol.

Taylor está bebiendo más ahora. Y eso se debe a los acompañantes que tiene ahora. Para mí, Travis siempre está borracho. Cada vez que veo un vídeo, siempre está borracho”, comentó Kramer en su podcast

Crédito: Internet

Además de las acusaciones sobre el alcoholismo, Jana Kramer también criticó la personalidad de Kelce, y dijo que es alguien que solo "ama llamar la atención". Según Kramer, la relación con Taylor Swift le ha proporcionado a Kelce mayor fama, algo que él disfruta.

Por si fuera poco, la actriz no se limitó a hablar del comportamiento de Kelce, sino que también criticó el reciente trabajo discográfico de Taylor Swift. Según Kramer, el álbum, en el que Swift habla de sus antiguas parejas, incluido el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, ha sido influenciado negativamente por Kelce. “Escuché cosas que no me gustan”, añadió Kramer, sin detallar qué aspectos del álbum le parecieron preocupantes o problemáticos.

Hasta el momento ni Taylor Swift ni Travis Kelce respondieron algo al respecto de manera directa. Fue a través de sus representantes que Kelce hizo saber lo que estaba pensando.

Los representantes del jugador de los Kansas City Chiefs emitieron un comunicado en el que aseguraron que "Kelce no conoce a Jana Kramer ni su trabajo. Acusaron a Kramer de hacer esas declaraciones únicamente para atraer más oyentes a su podcast y ganar mayor notoriedad."

La polémica rápidamente causó ruido en las redes sociales, donde los fans de Taylor Swift y Travis Kelce defendieron a sus ídolos. Muchos swifties mostraron preocupación por las afirmaciones de la podcaster, mientras que otros las tomaron como un intento de llamar la atención.

Jana Kramer siempre ha sido muy directa en su podcast, pero estas acusaciones parecen más una búsqueda de controversia que algo basado en hechos”, comentó un usuario en Twitter

Por otro lado, algunos aficionados de Travis Kelce y seguidores de la NFL también expresaron su incredulidad ante las acusaciones.

Travis siempre ha sido un profesional en el campo y estas acusaciones no cuadran con su imagen pública”, opinó otro usuario

Fuente: Tribuna