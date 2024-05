Estuvo preso: Tras retiro de Televisa, actor aparece en 'Ventaneando' con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien realizó su último proyecto en Televisa hace un par de años, dejó sorprendidos a los televidentes debido a que ayer viernes 17 de mayo apareció en el programa Ventaneando con una inesperada noticia. Se trata de Kalimba, quien comenzó su carrera en el programa infantil Chiquilladas, de donde también surgieron estrellas como Anahí, Aleks Sintek, entre otros.

El vocalista del desaparecido grupo OV7 después participó en otros proyectos de la empresa de San Ángel como apariciones especiales en novelas, invitado recurrente del programa Hoy y además en 2022 resultó ganador del reality ¿Quién es la máscara?. Mientras que uno de sus mayores escándalos fue hace más de 10 años y casi acaba con su carrera, al ir preso durante unos días tras ser señalado por abuso en Chetumal. A la fecha, Kalimba enfrenta acusaciones similares y está en un duro proceso legal.

La tarde de ayer viernes 17 de mayo, el programa Ventaneando transmitió una entrevista con Kalimba, donde el intérprete se dijo sorprendido luego de que algunos reporteros lo cuestionaran por el tratamiento que en breve iniciará su hermana M’Balia Marichal para volver a ser madre. Como se sabe, esta semana la cantante le confesó a Pati Chapoy que se encontraba en un tratamiento hormonal porque su embarazo será in vitro.

Sin embargo, su hermano aseguró que no conocía nada del tema. "Me acabas de dar una gran noticia, no sabía que estaba a punto de embarazarse, cuéntame ¿qué te ha dicho?", dijo Kalimba a los medios que lo captaron antes de irse a realizar su gira por Estados Unidos. Tras comentarle que M'Balia explicó que en breve viajará a España junto con su esposo trans para procrear a su bebé, Kalimba manifestó:

Ok, pues le deseo lo mejor, mi hermana sabes que la amo profundamente, y sí así sucede y así lo quiere Dios, nosotros estamos puestos, somos una familia muy amorosa, amamos a los niños, entonces que vengan más niños siempre es bienvenido".

Por otra parte, el cantante mexicano de 41 años confesó que hasta el momento no ha tenido que explicar a sus hijos cómo va el proceso que entabló en su contra la cantante Melissa Galindo, luego de ser vinculado a proceso tras ser señalado de presunto abuso sexual. "Nada, con ellos sigo siendo su padre, sigo amándolos, sigo jugando con ellos, sigo estando, ellos al que conocen es al papá", remató.

Fuente: Tribuna