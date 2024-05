Galilea Montijo hunde a su ex en Televisa: Deja en shock con noticia y FOTO de su novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que la presentadora Galilea Montijo se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues luego de iniciar un romance con Isaac Moreno, ella misma ha manifestado que es más feliz. Prueba de ello es que el modelo español la acompaña a todos lados, inclusive actualmente se encuentran de viaje juntos en algún rincón del Caribe mexicano.

Esta semana la conductora tapatía abandonó las transmisiones del programa matutino Hoy de forma repentina y luego dejó ver que había salido de la CDMX, pero no precisó el lugar exacto. Aunque Galilea no ha compartido ningún detalle de este viaje, su novio Isaac recientemente compartió un par de fotografías, mediante su cuenta de Instagram, que dejaron realmente sorprendidos a todos los internautas.

En las imágenes se les puede ver a ambos posando frente al espejo de un gimnasio luego de entrenar juntos. Moreno presume su ya conocida y musculosa figura en ropa deportiva, mientras que la nacida en Guadalajara aparece de espalda dejando ver su diminuta cintura y su nueva torneada silueta. Como era de esperarse, la publicación de la feliz pareja causó sensación y se llenó con miles de Likes y comentarios donde elogiaban su galanura.

Galilea Montijo presume a su novio en redes sociales

Galilea Montijo da importante noticia sobre su novio

Por otro lado, en el más reciente episodio del programa Netas Divinas, Galilea Montijo volvió a sincerarse sobre cómo se siente con este noviazgo y aseguró que es lo mejor que le ha pasado, pues considera a Isaac como su alma gemela: "Cuando volteo a verlo por primera vez, he tenido mucho novio y a todos les he dicho lo mismo, pero sí me pasó a mis casi 50 años que por primera vez digo: 'Esto es mío de toda la vida'... sentí que me pertenecía, de que 'te encontré'".

Sí, Galilea declaró que nunca había sentido algo tan especial con ninguna otra pareja, lo que incluye a su exesposo Fernando Reina Iglesias, con quien estuvo casada durante más de 10 años: "Yo digo que encontré a mi alma gemela, lo siento", mencionó la conductora frente a una experta, quien coincidió en su relato. "Me dicen que 'qué casualidad que mi alma gemela no es un chimuelo'", añadió Montijo desatando las risas en el foro.

Fuente: Tribuna