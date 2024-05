Ingrid Coronado, criticada por reírse al informar la muerte de Verónica Toussaint en 'SEL'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Ingrid Coronado, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que ha sido fuertemente criticada en las redes sociales debido a que se le ha acusado de presuntamente reírse al informar la muerte de la tan querida actriz y también conductora, Verónica Toussaint, en pleno programa en vivo de Sale el Sol.

Desgraciadamente el mundo del espectáculo volvió a vestirse de un muy triste luto, debido a que la noche del pasado jueves 16 de mayo se informó a través del programa de Ciro Gómez Leyva que desgraciadamente había perdido la vida a sus solo 48 años de edad, a causa del cáncer de mama contra el que tenía luchando desde octubre el año 2021, dejando un legado de amor, talento y mucha diversión.

Es por ese motivo que el viernes 17 de mayo, a través de todos los programas de Imagen TV, empresa para la que trabajó sus últimos años de vida, le rindieron homenaje recordando sus mejores momentos, sus proyectos más exitosos. Ante este hecho, Coronado fue una de las principales presentadoras en liderar los tributos, entrevistando a los amigos de Toussaint que se presentaron al programa para hablar de su vida y expresar su dolor por su muerte.

Pero, pese a lo delicado de esta situación, en redes sociales se comenzó a tachar de "insensible" a la expresentadora de Venga la Alegría por presuntamente no borrar su sonrisa al hablar de la partida de la querida actriz, algo similar a lo que pasó hace unas semanas con Mariana Ochoa, resaltando una vez más que en el matutino no tendrían a "gente profesional" y deberían de elegir mejor a sus presentadoras. Hasta el momento Ingrid no se ha pronunciado.

Pero, así como hay gente que a través de X, anteriormente conocido como Twitter, con comentarios como: "No creo lo haya hecho en mala onda, solo es estú...", hubo quienes la defendieron expresando que: "Fue un homenaje incómodo para los que sí conocieron a Verónica, como que Ingrid no entendía mucho de la dinámica y los productores no la protegieron quitándole el liderazgo de la conducción. Ella se veía forzada como su sonrisa".

Fuente: Tribuna del Yaqui