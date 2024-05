Lucerito Mijares rompe el silencio luego de burlas y dice que sí le afectan

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Lucero Mijares, quien es una de las jóvenes promesas del medio artístico, destacó gracias a su notable participación en el musical El Mago de Oz y su éxito en el programa Juego de Voces. Sin embargo, su floreciente carrera se vio recientemente ensombrecida por comentarios despectivos sobre su físico realizados por los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón ‘El Estaca’.

Estos comentarios, los cuales fueron emitidos en un programa de televisión, generaron una ola de indignación en redes sociales y un fuerte debate sobre el humor y el respeto, más hacia una menor de edad. A pesar de la controversia, Lucerito Mijares respondió con una madurez sorprendente para su edad, demostrando que posee una fortaleza que trasciende las críticas banales.

Lucerito hace frente a la polémica con Videgaray y esposa. Foto: Internet

En una plática para la revista Caras, la joven abordó directamente el tema y, respaldada por sus famosos padres, Lucero y Manuel Mijares, expresó que los comentarios ofensivos no le afectan. "La verdad es que la crítica mala y lo ajeno me da igual y no me molesta. Sin embargo, claro que cuando tienen un grado de ofensa sí me llega a afectar. Pero, ante todo, la verdad es que lo ajeno y lo que quieran criticar, adelante, y si lo que quieren es hacerme enojar y generar polémica, conmigo no lo van a lograr", afirmó.

En la misma entrevista, Lucerito habló acerca de su experiencia en el mundo artístico y de cómo maneja las críticas. "Siendo muy modesta, me describiría a veces simpática, pues se me da el ‘chistorete’. Pero, ante todo, puedo decir que respeto mucho a todos, trato a todos por igual, cuido mucho a mis amigos y a mi gente, y me encanta lo que hago, la música, el teatro y compartir con mis amigos y familia. Simplemente, creo que me describiría como una niña normal".

Lo cierto es que la controversia en torno a los comentarios de los presentadores ha dividido opiniones en las redes. Mientras algunos defienden el humor negro de Videgaray, Rivera Torres y ‘El Estaca’, otros sostienen que las burlas sobre el físico no tienen cabida en la sociedad actual debido al daño que pueden causar., y como ya se había mencionado, menos hacia una menor de edad. Finalmente, Lucerito, como también le dicen, agradeció de igual modo a su público, quienes la han defendido con mensajes de cariño y apoyo en el Internet.

Fuente: Tribuna