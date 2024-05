Saúl 'Canelo' Álvarez le da un fuerte golpe a Naim Darrechi, ex de Yeri Mua, tras insultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido boxeador mexicano, Saúl 'El Canelo' Álvarez, acaba de volver al centro del escándalo, debido a que después de recibir insultos y retos de peleas por parte del polémico exnovio de Yeri Mua y famoso influencer, Naim Darrechi, fue captado en video en el momento en el que le dio un fuerte en el golpe en el abdomen durante evento público.

Como se sabe, le pasado 4 de julio, el creador de contenido para TikTok y páginas privadas, mediante sus redes sociales retó por primera vez al famoso pugilista a subirse al ring, señalando que si no respondía era aceptar la derrota, y al seguir son recibir noticias por parte del boxeador o su equipo lanzó otro ataque: "Yo te tenía admiración, respeto, pero alguien que no contesta un reto es una gallina, es alguien que no merece, no mereces, porque no tiene respeto al rival, lo subestimas, lo infravaloras. Haz caga... que huele a mier... aquí tío, me cag... en todo".

Pese a estos insultos, el esposo de Fernanda Gómez no le dio una respuesta al influencer, por lo que se pensó que la polémica entre ambos había quedado en el olvido, pero durante un reciente evento en el que Saúl estuvo presente junto a su equipo y familia, se presentó Darrechi sosteniendo un cartel blanco sobre su cabeza, en el que se podía leer la petición de que le de un golpe: "Canelo cumple mi sueño... Dame un gancho al hígado".

Ante este hecho, el exnovio de Marisol González no dijo nada, simplemente se puso de pie y camino hacía el influencer, y con suma seriedad se acomodó justo enfrente de él y le soltó tremendo golpe que impactó en el abdomen del joven, quién pese haberse preparado y se puso rígido, su gesto fue de un intenso dolor y no se pudo mantener en su sitio, retrocediendo varios pasos hacía atrás, aún manteniendo el cartel sobre su cabeza.

En el video que circula por X, anteriormente conocido como Twitter, ahí se detiene el video, pero han quedado comentarios burlándose de Naim: "Canelo le hubieras dado con más ganas", "Y eso que se puso duro según él jajaja", "Ahora sí hubiera sido en la cara", "Par de payasos", "Le hubiera dado en la cabeza" y "El animal lo pedía al hígado (no tiene ni idea de lo doloroso que es un golpe al hígado), si en el estómago le dolió, en el hígado lo deja retorciéndose por media hora y una semana miando y defecando sangre".

Fuente: Tribuna del Yaqui