Verónica Toussaint: 'El Estaca' y Videgaray expone el extrañó último mensaje de la actriz

Ciudad de México.- Después de que se anunciara la lamentable muerte de la reconocida actriz y también presentadora, Verónica Toussaint, el polémico presentador conocido como 'El Estaca' y su colega que ha estado en el centro del escándalo, Eduardo Videgaray, se presentaron ante las cámaras para exponer el extraño y el que sin saberlo se volvió en el último mensaje de la conductora de Qué Chulada.

Fue la noche del pasado jueves 16 de mayo cuando en el programa de Ciro Gómez Leyva que se informó el lamentable y muy inesperado deceso de la presentadora antes mencionada, con tan solo 48 años de edad, a causa de una recaída muy fuerte en su lucha contra el cáncer de mama, el cual le fue diagnosticado por primera vez en el año del 2021. Desde ese momento el mundo del espectáculo se ha volcado en mensajes de despedida y recuerdos de 'La Toussaint'.

De igual forma, en Sale el Sol se dedicaron a honrar la memoria de dicha presentadora, por lo que como invitados especiales estuvieron José Ramón San Cristobal, mejor conocido como 'El Estaca', y Videgaray, que por años fueron compañeros de Verónica. Como nunca antes, ambos conductores lloraron ante la pantalla destacando que: "Ayer que me avisaron en la noche, yo no lo podía creer, todavía no sé si es verdad o no. Era una 'hojaldra'. Era muy divertida, era muy inteligente, es una de las mejores personas que conozco y que la quiero mucho, perdón", expuso José Ramón.

Ante esto, San Cristóbal mencionó que la última vez que hablaron fue hace como una semana y parecía que estaba perfectamente, pues le mandó un mensaje en el que lo mandó muy lejos, destacando que era su forma de demostrarse su amor, aunque para muchos sería extraño, para él era la manera en que se decían te extraño: "Teníamos la bonita costumbre de mentarnos la madre, era una especie de decirte 'te quiero', a mi siempre me pareció que era una persona que expresaba su amor de una manera distinta cuando te abrazaba con su sonrisa".

Por su parte, el esposo de Sofía Rivera Torres, reveló que él de igual forma tenía poco que había hablado con la actriz, y que como de costumbre, le envió una fotografía homoerótica, que era entre ellos como una especie de tradición en el que ella lo molestaba con eso y él le decía que ya se detuviera, agregando su sentir sobre lo extraordinaria que era a su modo: "Era un ser único, nunca he conocido una mujer como ella. Tenía esa agilidad mental y esa capacidad de hacer sentir bien con un chiste, tenía una gran sensibilidad. Te percibía inmediatamente en qué estado de ánimo estabas, te decía algo para apoyarte".

Pero eso no fue todo, pues 'El Estaca' en el matutino de Imagen TV reconoció que sin ni siquiera intentarlo, la amistad fluyó y se volvió de sus mejores amigas, pues era única y le dedicó un último mensaje: "Te amo, te amé y te amaré, es una persona especialísima para mí, me faltó abrazarla por última vez, disfrutaba la comida como poca gente. Comía de todo, hasta lo que no debía".

Fuente: Tribuna del Yaqui