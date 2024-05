Yolanda Andrade manda un misterioso mensaje a Verónica Castro ¿Tienen un romance?

Ciudad de México.- El supuesto romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, que según Andrade culminó en una boda simbólica en Ámsterdam, ha vuelto a estar en el ojo del huracán en el mundo del espectáculo. Mientras la conductora de Montse & Joe sostiene que la ceremonia ocurrió, Verónica Castro ha respondido en varias ocasiones que se trata solo de una mala broma.

En la actualidad, las dos figuras del entretenimiento mexicano se han distanciado ya que no se les ha visto juntas en público. Sin embargo, aún estaan presentes los fuerte rumores de que siguen contacto teniendo un romance oculto. Recientemente, un misterioso mensaje de Andrade sugiere lo contrario, reavivando la polémica y las especulaciones.

El jueves pasado, Yolanda Andrade compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la Virgen de Guadalupe en lo que parece ser una iglesia, acompañada de la música de fondo del Himno a la Alegría de Beethoven. Lo que realmente llamó la atención no fue la imagen ni la música, sino el mensaje escrito que la acompañaba y a quién iba dirigido.

El mensaje decía: "Tú y yo sabemos. Por lo pronto de mi parte te pido reflexión" y etiquetó a Verónica Castro. Hasta el momento, Verónica Castro no ha hecho ningún comentario respecto a las palabras publicadas por Yolanda.

Esto sucede después de que Yolanda Andrade sufriera una recaída en su salud, la cual ha estado comprometida desde hace varios meses y que la llevó a estar varios días en el hospital. Antes de este misterioso mensaje en redes Lorena Meritano, actriz argentina y expareja de Yolanda, afirmó en una entrevista retomada por el programa De todo para la mujer que Andrade y Castro aún mantienen contacto.

Ellas hablan todavía, claro. Alguien me lo comentó por ahí, ellas hablan. No me lo dijo Yolanda. No creo que haya reconciliación porque es algo que ya quedó en el pasado, pero una amiga de ellas me dijo ‘ellas hablan’. Al final eso es show”, expresó Meritano