Aarón Díaz actuaría en 'Los Bridgerton'; estaría enamorado de Penelope Featherington

Ciudad de México.- ¿Te gusta Los Bridgerton? ¡Te entendemos! ¿Quién puede resistirse a los chismes de la alta sociedad londinense de principios del siglo XIX? Si eres fan declarada, seguro ya sabes que la tercera temporada se estrenó la semana pasada. Pero por muy seguidora que seas de esta serie, estamos convencidos de que dejaste pasar un pequeño detalle. Se trata de la aparente participación del actor Aarón Díaz en este proyecto que ha vuelto a ser el centro de conversación.

Por el lanzamiento de nuevos capítulos, Netflix le dio un toque 'mexicano' a la serie al incorporar a Díaz a un promocional y desde luego que consiguió su objetivo: hacer que nos preguntáramos sobre el papel de este supuesto nuevo integrante, así como su relevancia y muchas cosas más. Durante algunos segundos, el modelo interpretó una escena que deja sin aliento en la que se le ve gritándole a los cuatro vientos el enamoramiento que siente hacia Penelope Featherington.

Aarón Díaz gritó el nombre de su amada bajo la lluvia

En el video, Aarón está al tanto de que la mujer de sus sueños se siente atraída por otro hombre, Collin Bridgerton. Sin embargo, esto no lo detiene para declararle su amor y asegurarle que él es el mejor partido para ella. Empujado por la atracción y cariño hacia ella, le ruega que deje atrás a Collin, quien sólo le ha dado tragos amargos y le ha roto el corazón a nuestra protagonista. También le promete que él le dedicaría siempre "cada episodio de cada temporada de su vida".

Penélope, no sé qué le viste a ese tal Colin, pero romper tu corazón, no es de caballeros. Tú no te mereces una relación tóxica, sino un romance de novela, mismo que yo te puedo dar".