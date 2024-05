Britney Spears cuenta desagradable experiencia que vivió en México durante vacaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Britney Spears estuvo en México recientemente y su estancia en el país no resultó como esperaba, ya que la cantante se vio envuelta en una situación desagradable que empañó su viaje: fue víctima de una estafa. La cantante de Womanizer y ...Baby One More Time compartió en sus redes sociales una experiencia desafortunada durante su reciente viaje a México. En una publicación en Instagram, reveló haber sido víctima de una estafa por parte de una mujer en una tienda, quien le cobró $750 dólares cuando el precio real era solo de $300.

Además de este incidente, Britney también compartió detalles adicionales sobre su viaje, mencionando que se estaba recuperando de una lesión en el tobillo y compartió algunas anécdotas sobre su estancia en México, aunque no especificó el estado que visitó. Entre las experiencias que compartió, mencionó haber nadado sin ropa en el mar durante la noche, haber disfrutado de vino de alta calidad y haber cantado en su ducha al aire libre.

Finalmente, Britney admitió que su viaje terminó de manera abrupta debido a un resfriado, lo que la llevó a regresar a Estados Unidos. Comentó haber lavado su propia ropa en la tina, haberse cubierto de aceite mientras usaba un traje de baño y haber reflexionado sobre diversas cuestiones personales durante su tiempo en México.

Al parecer la 'Princesa del Pop' estaría pasando por una mala racha, pues la estafa se sumaría a otra serie de eventos desafortunados. Hace unos días, la famosa sufrió una lesión al caerse en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles el 2 de mayo. Junto con un video que mostraba su pie hinchado y magullado, compartió en una publicación de Instagram, en la que aseguró que ya se siente mejor, pese a que no ha seguido los consejos de su médico, e incluso ha desafiado todo usando tacones y bailando.

Esta actualización sobre su pie llegó días después de que expresara su intención de evitar someterse a una cirugía. Recordemos que la estrella ha sido operada dos veces en la rodilla y una vez en el pie. Y tomando en cuenta estas experiencias del pasado, Spears compartió que siempre que se operaba, terminaba sintiéndose peor, así que en esta ocasión no estaba tan convencida y prefirió dejar que su cuerpo sane por cuenta propia.

Fuente: Tribuna Sonora