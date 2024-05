Christina Aguilera y Nelly Furtado encienden el Tecate Emblema con espectacular cierre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Festival Tecate Emblema cerró su tercera edición con broche de oro, gracias a las espectaculares actuaciones de Christina Aguilera y Nelly Furtado. Más de 72 mil fans disfrutaron de una noche inolvidable en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ambas artistas deslumbraron con sus presentaciones.

Nelly Furtado fue la primera en subir al escenario. La canadiense de 45 años que regresó a México después de 14 años, demostró que el tiempo no ha hecho mella en su carisma ni en su habilidad para conquistar al público de la Ciudad de México que se llevó una gran experiencia con su talento y belleza.

Crédito: Internet

Furtado comenzó su presentación con Maneater, Promiscuous y Say It Right, canciones que hicieron vibrar al Autódromo con la energía de todos los asistentes. Sus movimientos sensuales y atrevidos conquistaron el escenario en cada paso de baile ya que la atención del público no se centraba solo en su voz, sino en sus movimientos que mas tarde fueron elogiados en las redes sociales. La cantante culminó su show con sus más grandes éxitos que fueron coreados por sus fans, tales como I'm Like A Bird y Manos al Aire.

Por otro lado, y en contraste con la energía de Furtado, Christina Aguilera tuvo un show más reservado al principio de su actuación en el escenario principal. Con lentes oscuros, Aguilera se centró en dejar que su poderosa voz dominara el espectáculo con pocos pasos de baile.

La cantante estadounidense de 43 años arrancó su show con Dirrty, encendiendo los ánimos del público con uno de sus mayores éxitos. Tras una breve pausa, preguntó con entusiasmo: "¿Dónde está la gente sexy esta noche?" antes de continuar con Genie in a Bottle y Vanity. Aguilera también complació a sus fans latinos con interpretaciones en español de Falsas Esperanzas y Pero Me Acuerdo de Ti.

Crédito: Internet

Cuando avanzó el show Aguilera comenzó a relajarse y a interactuar más con su audiencia. Se quitó los lentes, mostrando su rostro e interactuó de manera atrevida con el público, mientras bailaba y disfrutaba de la noche con su característica sensualidad que muestra en las redes sociales, esta vez luciendo un body negro debajo de su vestido rojo. Al finalizar su actuación, Aguilera levantó la bandera de México entre aplausos de los fans.

El Festival Tecate Emblema no solo destacó por las actuaciones estelares de Aguilera y Furtado. Durante el festival, se presentaron una variedad de artistas, desde Maneskin, Sam Smith, Marshmello, hasta talentos latinos como Paty Cantú, Belanova y Nicki Nicole.

Además de las grandes estrellas, el festival también dio espacio a nuevos talentos y artistas emergentes. En el escenario KIA, The Aces representaron el indie y el rock. INNA, la favorita del trance y house, encantó al público en el escenario SHEIN. Anitta fue uno de los actos más esperados con un espectáculo lleno de baile.

Fuente. Tribuna