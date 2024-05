De ‘MasterChef Celebrity’ a Cannes: Afamada actriz conquista al cine tras volverse hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2022 cuando MasterChef Celebity se posicionó como un éxito de audiencia de TV Azteca, esto debido a que contaba con un gran reparto, como es el caso de Lorena Herrera, Talina Fernández o Karla Sofía Gascón, siendo ésta última quien brindaba más picante a la cocina más famosa de México, ¿la razón? Su brutal honestidad, pero en este 2024 la histrionista destaca por su gran talento como actriz.

Ocurrió casi desde su salida del concurso del programa de telerrealidad de TV Azteca, cuando la estrella de Nosotros Los Nobles reveló que trabajaría junto a Selena Gomez y Zoe Saldaña en una cinta de cine y, aunque en aquel momento no dio demasiados detalles con respecto a ello, un dicho popular indica que no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. En este 2024, Karla Sofía Gascón acudió al Festival de Cannes, donde se proyectó su nuevo filme: Emilia Pérez.

Karla Sofía Gascón conquista Cannes tres MasterChef Celebrity

Créditos: Instagram @karsiagascon

Dicho filme cuenta la historia de un narcotraficante que decide hacer su transición de hombre a mujer, lo que lo lleva a tomar la identidad de 'Emilia Pérez'. Esta película fue realizada por Jacques Audiard, quien es recordado por llevar a la pantalla grande filmes como Un Profeta, Un Héroe Muy Discreto, Mira a los hombres caer, entre otras cintas. Por su parte, la exestrella de Televisa ha declarado para revistas como Telerama que su mayor reto fue dar vida a la versión masculina del personaje principal del filme.

Según sus declaraciones, lo que ella buscaba era dar vida a los conflictos masculinos de su personaje, así como a sus propias dificultades y complejos, por otro lado, este papel en específico podría resultar mucho más personal para la famosa. Como muchos sabrán la propia Karla Sofía Gascón tuvo que atravesar una situación similar en su vida personal, ya que, ella llegó al mundo como Carlos Gascón, siendo bajo esta identidad con la que trabajo en diversos proyectos de la empresa de San Ángel, pero después de algunos años sorprendió al anunciar su proceso de transición a mujer, por lo que, de alguna manera podía comprender a su personaje, lo que la habría ayudado a interpretarlo de manera magistral.

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Si bien, Karla logró ganar mayor notoriedad en su carrera artística en México, la realidad es que, al igual que otros famosos, Gascón es nativa de otro país, en su caso, ella es de Madrid, España, donde se graduó de ECAM, sitio en el que se especializó en cine junto a otras celebridades de su país como es el caso de Iñaki Aierra, Perpe Caja, José Pedro Carrión, Fernando Sansegundo, Rafael Monleón, Miguel Hermoso, entre otros.

Fuentes: Tribuna