Estrenarían programa para conseguirle novia a Nicola Porcella: ¿Te interesa?

Ciudad de México.- Tras su paso por La casa de los famosos México, Nicola Porcella se ganó el título de 'Novio de México' gracias a su encanto y carisma, que lograron conquistar a numerosas fanáticas que lo conocieron por primera vez a través del reality. Además, una vez finalizado el show, la buena suerte siguió acompañando a Nicola. El talentoso peruano hizo su debut como actor en la telenovela de Juan Osorio, El amor no tiene receta.

Desde hace ocho años, Nicola Porcella ha optado por mantenerse soltero, una elección que ha suscitado intriga entre sus seguidores. En una reveladora charla en el programa ¡Qué Buena Hora! hace poco más de un mes, Nicola explicó las razones de esta decisión. Con la sinceridad que le caracteriza, mencionó que ha decidido no embarcarse en una relación estable porque su principal prioridad es su carrera profesional y el bienestar de su familia.

“Yo no quiero una relación porque me parece más maduro decir ‘no estoy en una etapa de mi vida para tener una relación porque estoy enfocado en trabajar y en cuidar de mi familia’. Una relación no va a marcar mi madurez", añadió el popular conductor de Unicable, subrayando su compromiso con sus responsabilidades y objetivos personales.