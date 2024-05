Famosa exactriz de TV Azteca firma con Televisa para 'LCDLF México'; ganará este dinero

Ciudad de México.- Se reveló que una famosa actriz, quien comenzó su carrera en TV Azteca y que el año pasado regresó a la empresa, podría estar a nada de darles un duro golpe pues presuntamente será parte del elenco de La Casa de los Famosos México segunda temporada. Según información de la revista TVNotas, la artista mexicana ya firmó su contrato en Televisa y se filtró también cuál será su sueldo en el proyecto.

Se trata de la actriz mexicana Gala Montes, quien comenzó a trabajar en la televisora del Ajusco cuando apenas era una niña y participó en la entrañable serie La Niñera. Después llegó a las telenovelas, siendo parte de Deseo prohibido, Amar de nuevo, La otra cara del alma, Secretos de familia y UEPA: Un escenario para amar. Luego se fue a trabajar a Telemundo como una de las estrellas principales de El Señor de los Cielos.

En tanto que en la televisora de San Ángel comenzó su carrera con el melodrama Diseñando tu amor, mientras que en 2021 concursó en el reality ¿Quién es la máscara? obteniendo el segundo lugar, pero en 2023 se reincorporó al Canal Azteca Uno participando en La Isla: Desafío en Turquía, pero terminó renunciando al programa para cuidar su salud mental. Finalmente, este año retornó a Televisa para protagonizar Vivir de Amor.

Sin embargo, ahora que Gala ya terminó las grabaciones de su melodrama, podría haber aceptado ser parte de LCDLF México y así lo revelaron en TVNotas: "Ella está confirmada. Ya vino a firmar a la oficina", reveló una supuesta fuente cercana a la producción del reality. Asimismo, el informante compartió la razón por la que Montes decidió sí aceptar esta oferta pese a su mala experiencia en el reality de TV Azteca.

Como acá no los dejan sin comer, se animó. Aunque, obviamente, tendrá que estar supervisada. Por la convivencia con otras personas, se pueden desatar problemas. La idea es ver de qué manera puede lidiar con ello y que esto no le cause una crisis de ansiedad. La producción la va a monitorear para que no se vea afectada".