Kimberly 'La más Preciosa' se reconcilia con su esposo; promete trabajar en sus celos

Ciudad de México.- Sentir celos en un relación romántica es normal, siempre y cuando los vivamos de manera saludable y no se traduzcan en comportamientos violentos o controladores hacia la pareja. Es cuando se comienzan a vivir de forma desmesurada que atentan contra uno mismo, contra el otro e incluso contra el vínculo; como en el caso de Kimberly 'La más Preciosa', cuyo matrimonio estuvo al borde del colapso por un arranque de celos.

Días atrás tanto ella como su esposo estuvieron en boca de todos debido a una supuesta ruptura. Las pistas apuntaban a que su relación estaba pasando por una crisis, pues a él se le vio llorar, en tanto que ella se burlaba del tema. Ahora, sus fans están confundidos, ya que recientemente volvieron a aparecer juntos en la calle. Para aclarar un poco las dudas, la influencer se escudó diciendo que ella jamás había dicho que se habían divorciado, sino que iba a tomarse un tiempo para tomar decisiones acerca del futuro de su compromiso.

También mencionó que a partir de hoy iba a prestarle más atención al control de sus emociones, pues habría una en particular que se le está saliendo de las manos, lo cual ha dejado estragos en su relación. Estos son los celos, mismos que la han llevado a protagonizar escenas desagradables ante Óscar.

Yo soy muy celosa, pero que sabe sobre llevar eso porque sino todo eso te lleva a otras cosas, problemas, incluso a lo que todos vieron. En todas las notas sacaron de que yo me había divorciado, ya me había peleado, ya lo había dejado y lo que yo dije es que me tomé el tiempo de hablar con él porque siempre va a haber problemas en cada relación, en pareja, en novios, inclusive en amigos. Siempre va a haber pleitos, pero como es mi esposo yo tuve que la oportunidad de hablar con él para que no pasara eso (el divorcio)".