Mía Rubín triunfa en Arena CDMX; acompaña a Natalia Jiménez en concierto

Ciudad de México.- Un evento que muchos esperábamos al fin ocurrió: vimos a Mía Rubín y Natalia Jiménez sobre el mismo escenario. Con esto, Mía añadió un éxito más a su carrera musical. Fue hace unos meses que se anunció que sería telonera de la cantante de Algo Más o El Color de tus Ojos y anoche fue posible, por fin.

En su momento, Mía no pudo ocultar su emoción ante esta oportunidad única. Durante una entrevista le dijo a los reporteros que cantar con la vocalistas de La Quinta estación era como un sueño hecho realidad. A su vez, se dijo llena de emoción y refirió que las lágrimas de felicidad no dejaban de brotar. Por su parte, Erik Rubín externó lo orgulloso que se sentía por los logros de su hija.

La espera terminó ayer, 18 de mayo, con la presentación de ambas frente a cientos de personas. Unieron su voces en el tan famoso tema El Sol no Regresa, compuesta por Pablo Domínguez y Ángel Reyero. Vestidas de rojo y con mariachis de fondo, corearon "Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena", en Arena Ciudad de México a las 21:00 horas.

En un video publicado en Instagram se mostró la aceptación que tuvo la cantante, sin embargo, los comentarios a la grabación fueron un poco más variados, entre aquellos que aplaudieron la colaboración: "Que bien. Mía canta muy lindo y es la generación de relevo", "¡Qué grandes artistas!" y "Yo estuve en el concierto y @miarubinlega canta super bien. Es la primera vez que la escucho y me encantó". Sin embargo, también hubo quien opinó que su presencia fue forzada y que hay mejores talentos emergentes: "Hasta en la sopa la quieren meter", "Qué mezcla tan rara" y "Habiendo tantas buenas cantantes...".

Cabe destacar que Mía sigue trabajando en su carrera profesional. Ayer también lanzó un dueto con Lucerito Mijares. Tomaron la canción antaña Mi Barca y le añadieron su estilo juvenil con algunos tintes modernos, pero manteniendo la esencia romántica de la balada. Según relató Lucerito, fue Mía quien la invitó a cantar juntas en este proyecto y dijo que espera que sea el primero de muchos.

