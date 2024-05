¿Quién salió de 'MasterChef Celebrity' HOY domingo 19 de mayo? Él fue el eliminado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 19 de mayo se transmitió un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, donde ya solo quedan los mejores 11 cocineros de la actual temporada. Desafortunadamente, al igual que en cada programa, un participante tuvo que dejar la 'Cocina más famosa de México' en calidad de eliminado. Continúa leyendo esta nota para que te enteres de todos los detalles del capítulo.

Primer Reto

La cocinada en el reality de TV Azteca comenzó con el tradicional reto de 'Caja Misteriosa', pero en esta ocasión los concursantes tuvieron que decidir entre dos que fueron colocadas en sus estaciones. Después de la cocinada, hubo algunos platillos bastante rescatables pero el único que pudo avanzar y subir al balcón fue Jawy, quien semana a semana se ha ido superando y ha realizado mejores preparaciones.

Reto de Salvación

Para el reto de salvación, los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera pidieron a los cocineros preparar un tradicional mixiote, por lo cual la dificultad se elevó bastante. Los primeros en presentar su platillo fueron Ernesto Cazares y Raúl Sandoval, quienes recibieron las ovaciones de los jueces. Mientras que el segundo equipo, conformado por Rey Grupero y Harold Azuara, no convencieron a los chefs.

En tanto que Laura Bozzo y Natália Subtil no lograron convencer del todo a Cadena, Zahie y Herrera, sobre todo porque los jueces tenían dudas con lo que había hecho cada quién. Litzy y Ferka también recibieron buenos comentarios, pero no fueron de los favoritos del reto. Mientras que Rossana Nájera y Paco de Miguel recibieron críticas porque sus mixiotes no tenían mucha carne y le faltaba "carácter" a su preparación.

Reto de Mandil Negro

En el reto de salvación lograron avanzar solamente Litzy y Ferka de forma sorprendente, por lo que el resto de sus compañeros tuvieron que ponerse el mandil negro. Desde que comenzó la última cocinada, la tensión estalló porque Laura acusó a Paco de Miguel de empujarla y volvió a amenazar con renunciar a MasterChef Celebrity. Incluso, aventó varios objetos en el mercado y le rompió algunos ingredientes a Rossana.

El eliminado de MasterChef es...

El primero en conseguir quitarse el mandil negro fue Rey Grupero, quien por primera vez había estado en riesgo de eliminación; posteriormente, Rossana logró avanzar y fue la segunda en subir al balcón seguida del joven y divertido Paco de Miguel. En tanto que la cuarta en salvarse fue Bozzo, y finalmente quienes completaron el top 10 de la temporada fueron Harold, Ernesto y Natália. De esto modo, se confirmó que el eliminado de la noche era Raúl Sandoval.

Fuente: Tribuna