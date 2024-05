Adiós Televisa: Tras estar en 'Hoy', Adal Ramones regresa a TV Azteca para 'La Academia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y actor Adal Ramones de nueva cuenta dejó sorprendidos a sus miles de admiradores y fans debido a que a solo días de apareciera en el programa Hoy, ayer miércoles 1 de mayo llegó al foro de Ventaneando y contó ante las cámaras que él de nueva cuenta podría ser el conductor de la nueva temporada del exitoso reality La Academia.

Como se sabe, el mexicano formó su carrera en la televisora de San Ángel conduciendo programas como Otro Rollo, Cantando por un sueño y Bailando por un sueño, además de hasta participó en el exitoso melodrama Amor Real. Sin embargo, el oriundo de Monterrey dejó las filas de esta empresa cuando se quedó sin contrato de exclusividad y recibió un ofrecimiento para sumarse a las filas de TV Azteca.

En este canal Adal realizó programas como La Academia y Don't! No lo hagas, este último presuntamente fue un fracaso en cuestión de rating y por ello habría sido cancelado. Luego volvió a Televisa donde condujo Mi famoso y yo, que al parecer también registró muy bajo rating, pero luego salió del aire nuevamente, sin embargo, ha hecho varias visitas a los foros del canal como el pasado lunes 29 de abril que estuvo de invitado en el programa Hoy.

Adal Ramones de invitado en 'Hoy'

Adal Ramones reaparece en TV Azteca

Sin embargo, la tarde de ayer miércoles 1 de mayo Ramones regresó a la señal del Canal Azteca Uno, traicionando a Televisa, y es que estuvo en el foro de Ventaneando promocionando su próxima obra de teatro. Pero aprovechando su visita al programa de Pati Chapoy, el regiomontano también se pronunció ante su supuesto regreso como conductor de La Academia: Regreso, regreso a La Academia, ya está", mencionó,

En tanto que Chapoy respondió: "Es lo que tú crees, tenemos una sorpresita, no has firmado", dijo mientras que él señaló: "Pero ¿cómo?, si hace una semana me dijeron 'ven a firmar', ¿quién va a conducir?". La experimentada conductora señaló que el nombre de la o el nuevo conductor de La Academia será revelado dentro de unos días más mientras que Adal insistía: "Yo no sé, a mí me dijeron 'sube a la oficina y firmas'".

Te chamaquearon", resaltó Pati.

